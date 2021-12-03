Сусіди вирішили допомогти Польщі: Угорщина та Чехія відправляють війська на кордон

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Угорщина та Чехія готові направити своїх військових на польсько-білоруський кордон. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пишуть РІА Новини .

"Зараз ведуться переговори про підтримку польських військових угорською та чеською армією. Вважаємо, що найкращим вирішенням ситуації на кордоні є допомога, пов'язана з підтримкою тимчасової огорожі, обслуговуванням та будівництвом під'їзних шляхів", – сказав Блащак.

Раніше до Польщі вже прибули військові підрозділи з Великобританії та Естонії для допомоги в охороні кордону з Білоруссю

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Ситуація на кордоні

Передісторія міграційної кризи

Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.