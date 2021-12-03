Сусіди вирішили допомогти Польщі: Угорщина та Чехія відправляють війська на кордон

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Угорщина та Чехія готові направити своїх військових на польсько-білоруський кордон. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, пишуть РІА Новини .
"Зараз ведуться переговори про підтримку польських військових угорською та чеською армією. Вважаємо, що найкращим вирішенням ситуації на кордоні є допомога, пов'язана з підтримкою тимчасової огорожі, обслуговуванням та будівництвом під'їзних шляхів", – сказав Блащак.
Раніше до Польщі вже прибули військові підрозділи з Великобританії та Естонії для допомоги в охороні кордону з Білоруссю
Ситуація на кордоні
- Трохи раніше Анджей Дуда заявив, що країна очікує на нову хвилю нелегалів. За даними Варшави, існує ризик появи сухопутного маршруту міграції з Афганістану в ЄС через Росію
- 2 грудня на території гміни Черемха у Польщі білоруські прикордонники лазерами та стробоскопами засліплювали польських поліцейських , які намагалися зупинити прорив мігрантів через кордон
- 27 листопада група із понад 100 мігрантів з боку Білорусі намагалася прорватися до Польщі . Під час атаки кордони польських військових засліплювали лазерами та прожектором. Два польські солдати отримали легкі поранення.
- Крім того, стало відомо, що українці допомагали "мігрантам Лукашенка" проникнути до Польщі. Українців затримали біля села Високий Міст.
- 26 листопада в польському Венджині іноземці влаштували бунт хотіли силою покинути межі закритого центру для біженців .
- 24 листопада група зневірених біженців вирішили самостійно проїхати на територію Польщі. Цього разу польські силовики зустріли біженців автоматними чергами .
Передісторія міграційної кризи
Білорусь влаштувала Польщі "міграційний терор", спрямовуючи до кордону Євросоюзу потоки біженців. Так, наприклад, 8 листопада велика колона мігрантів із території Білорусі рушила до кордону з Польщею . Їх супроводжували білоруські силовики у військовій формі та зі зброєю, деякі з них – зі службовими собаками. У Держприкордонслужбі Білорусі заявили, що роблять це нібито через байдужість польської влади.