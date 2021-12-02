НАТО дедалі ближче до Росії – у Польщі розмістять війська Великої Британії та Естонії

Президент Анджей Дуда дозволив розміщення іноземних військ на своїй території

На кордоні з Білоруссю вже функціонує штаб сил НАТО / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Польща, що виявилася під ударом мігрантів із Білорусі, вирішила розмістити на своїй території військові підрозділи Великої Британії та Естонії.

Про це повідомив керівник Бюро національної безпеки Республіки Польща Павло Солох у своєму акаунті в Twitter.

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"Президент Анджей Дуда виступив з рішенням дозволити британським та естонським солдатам перебувати на польській території, щоб підтримати дії польських військових у кризі на східному кордоні ЄС та НАТО. Дякуємо Великобританії та Естонії за вашу солідарність, політичну та військову підтримку", – написав представник польської влади.

Нагадаємо, що раніше влада Латвії звернулася до США з проханням про постійну військову присутність на своїй території для стримування Російської Федерації. Країна хоче зміцнити оборону за допомогою ракет Patriot.

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