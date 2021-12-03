Соседи решили помочь Польше: Венгрия и Чехия отправляют войска на границу

Венгрия и Чехия отправит своих военных на помощь Польше / Фото: Коллаж: Сегодня
Венгрия и Чехия готовы направить своих военных на польско-белорусскую границу. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак, пишут РИА Новости.
"Сейчас ведутся переговоры о поддержке польских военных венгерской и чешской армией. Считаем, что наилучшим решением ситуации на границе является помощь, связанная с поддержанием временного ограждения, обслуживанием и строительством подъездных путей ", – сказал Блащак.
Ранее в Польшу уже прибыли военные подразделения из Великобритании и Эстонии для помощи в охране границы с Беларусью.
Ситуация на границе
- Чуть ранее Анджей Дуда заявил, что страна ожидает новую волну нелегалов. По данным Варшавы, существует риск появления сухопутного маршрута миграции из Афганистана в ЕС через Россию.
- 2 декабря на территории гмины Черемха в Польше белорусские пограничники лазерами и стробоскопами ослепляли польских полицейских, которые пытались остановить прорыв мигрантов через границу.
- 27 ноября группа из более 100 мигрантов со стороны Беларуси пыталась прорваться в Польшу. Во время атаки границы польских военных ослепляли лазерами и прожектором. Два польских солдата получили легкие ранения.
- Кроме того, стало известно, что украинцы помогали "мигрантам Лукашенко" проникнуть в Польшу. Украинцев задержали возле села Высокий Мост.
- 26 ноября в польском Венджине иностранцы устроили бунт и хотели силой покинуть пределы закрытого центра для беженцев.
- 24 ноября группа отчаявшихся беженцев решили самостоятельно проследовать на территорию Польши. В этот раз польские силовики встретили беженцев автоматными очередями.
Предыстория миграционного кризиса
Беларусь устроила Польше "миграционный террор", направляя к границе Евросоюза потоки беженцев. Так, например, 8 ноября большая колонна мигрантов с территории Беларуси двинулась к границе с Польшей. Их сопровождали белорусские силовики в военной форме и с оружием, некоторые из них – со служебными собаками. В Госпогранслужбе Беларуси заявили, что делают это якобы из-за безразличия польских властей.