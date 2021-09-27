"Слуги народу" можуть провалити відставку – у Разумкова є козир

Протистояння Разумкова і слуг народу в самому розпалі. Колаж "Сьогодні"

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков за допомогою Регламенту може провалити всі плани "слуг народу" щодо його відставки. Також він може знайти собі прихильників з інших політичних сил парламенту. Таку думку висловив в інтерв'ю "Сьогодні" ексглава парламенту Володимир Литвин.

За його словами, якщо глава Верховної Ради добре опанував Регламент і знайшов порозуміння з частиною депутатського корпусу, що не садила його в крісло спікера, то звільнити таку людину з посади дуже складно.

"Є відповідна процедура – зібрати підписи, голова парламенту повинен прозвітувати про пророблену ним роботу. Коли дійде до цього моменту, виступ буде побудований на тому, щоб здобути собі прихильників. У нас ображених люблять", – сказав Литвин.

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Ексглава ВР також зазначив, що в руках Разумкова є потужний важіль – Регламент.

"Він може ним так скористатися, що проєкт рішення про відкликання з посади голови Верховної Ради провалиться. Можна знайти зручний момент, коли його поставити на голосування. Попри те, що спікер парламенту не повинен у цей час головувати. Але це все можна зробити дуже акуратно", – підкреслив він.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова можуть не запросити на з'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці. Але якщо він туди таки потрапить, то його там чекає неприємна розмова.

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Читайте докладніше в нашому матеріалі, що говорять "слуги народу" про можливу відставку спікера Ради і що думають про конфлікт Разумкова з Арахамією.

До того ж вже навіть в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.