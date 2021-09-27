"Слуги народа" могут провалить отставку – у Разумкова есть козырь

Противостояние Разумкова и слуг народа в самом разгаре. Коллаж "Сегодня"

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков с помощью Регламента может провалить все планы "слуг народа" относительно его отставки. Также он может найти себе сторонников из других политических сил парламента. Такое мнение высказал в интервью "Сегодня" экс-глава парламента Владимир Литвин.

По его словам, если глава Верховной Рады хорошо овладел Регламентом и нашел взаимопонимание с частью депутатского корпуса, которая не сажала его в кресло спикера, то уволить такого человека с должности очень сложно.

"Есть соответствующая процедура – собрать подписи, председатель парламента должен отчитаться о проделанной им работе. Когда дойдет до этого момента, выступление будет построено на том, чтобы получить себе сторонников. У нас обиженных любят", – сказал Литвин.

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Экс-глава ВР также отметил, что в руках Разумкова есть мощный рычаг – Регламент.

"Он может им так воспользоваться, что проект решения об отзыве с должности председателя Верховной Рады провалится. Можно найти удобный момент, когда его поставить на голосование. Несмотря на то, что спикер парламента не должен в данное время председательствовать, это все можно сделать очень аккуратно", – подчеркнул он.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

Теперь дошло до того, что Разумкова могут не пригласить на съезд партии "Слуга народа" в Трускавце. Но если он туда таки попадет, то его там ждет неприятный разговор.

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Читайте подробнее в нашем материале, что говорят "слуги народа" о возможной отставке спикера Рады и что думают о конфликте Разумкова с Арахамией.

Кроме того, уже даже в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.