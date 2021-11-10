Скабєєву "трясе": на суді Саакашвілі поглумилися над прапором РФ (відео)

Суд над Саакашвілі проходить із численними акціями протесту / Колаж "Сьогодні"
Сьогодні у Тбілісі проходило перше судове засідання у справах третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі. Саме безпрецедентне засідання більше цікавило грузинських та українських журналістів, а ось російську пропаганду зацікавила лише акція протесту під будівлею суду у Тбілісі.
"Біля суду в Тбілісі, де прямо зараз проводять слухання у справі Саакашвілі, витирають ноги об прапор Росії. Все, що потрібно знати про прихильників Саакашвілі!" – обурилася на своїй сторінці у Телеграмі пропагандистка РосТВ Ольга Скабєєва.
Істерики Скабєєвої
- На початку листопада ще до голосування у Верховній Раді відома російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що "русофоб Резніков" прийшов знищувати мирне населення.
- Ще більше паніки викликало призначення засновника "Правого сектору" та командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша радником головнокомандувача Збройних сил України.
- Трохи раніше Скабєєву вивела із себе комедійна пісня українських гумористів "Москва горить". Від побаченого вона почала розповідати, що в Україні немає газу, а Зеленському разом із українцями від таких пісень та думок про Москву стає тепліше.
- Заява про те, що готується замах на експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, вона також прокоментувала у властивій собі манері.