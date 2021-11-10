Скабееву "трясет": на суде Саакашвили надругались над флагом РФ (видео)

Суд над Саакашвили проходит с многочисленными акциями протеста / Коллаж "Сегодня"

Сегодня в Тбилиси проходило первое судебное заседание по делам третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Само беспрецедентное заседание больше интересовало грузинских и украинских журналистов, а вот российскую пропаганду заинтересовала лишь акция протеста под зданием суда в Тбилиси.

"Возле суда в Тбилиси, где прямо сейчас проводят слушание по делу Саакашвили, вытирают ноги о флаг России. Все, что нужно знать о сторонниках Саакашвили!" – возмутилась на своей странице в Телеграме пропагандистка РосТВ Ольга Скабеева.

Истерики Скабеевой