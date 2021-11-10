Скабееву "трясет": на суде Саакашвили надругались над флагом РФ (видео)

Суд над Саакашвили проходит с многочисленными акциями протеста / Коллаж "Сегодня"
Сегодня в Тбилиси проходило первое судебное заседание по делам третьего президента Грузии Михеила Саакашвили. Само беспрецедентное заседание больше интересовало грузинских и украинских журналистов, а вот российскую пропаганду заинтересовала лишь акция протеста под зданием суда в Тбилиси.
"Возле суда в Тбилиси, где прямо сейчас проводят слушание по делу Саакашвили, вытирают ноги о флаг России. Все, что нужно знать о сторонниках Саакашвили!" – возмутилась на своей странице в Телеграме пропагандистка РосТВ Ольга Скабеева.
Истерики Скабеевой
- В начале ноября еще до голосования в Верховной Раде известная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что "русофоб Резников" пришел уничтожать мирное население.
- Еще больше паники вызвало назначение основателя "Правого сектора" и командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
- Чуть раньше Скабееву вывела из себя комедийная песня украинских юмористов "Москва горит" ("Москва горить"). От увиденного она начала рассказывать, что в Украине нет газа, а Зеленскому вместе с украинцами от таких песен и мыслей о Москве становится теплее.
- Заявление о том, что готовится покушение на экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, она тоже прокомментировала в свойственной себе манере.