Украинские комики перепели песню Святослава Вакарчука и заменили в ней слова

Ольга Скабеева отреагировала на украинскую песню о горящей Москве. Фото: коллаж "Сегодня"

Российскую пропагандистку Ольгу Скабееву вывела комедийная песня украинских юмористов "Москва пылает". От увиденного, она начала рассказывать, что в Украине нет газа, а Зеленскому вместе с украинцами от таких песен и мыслей о Москве становится теплее.

Видео композиции показали в шоу Скабеевой на телеканале "Россия 1".

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"На украинском телевидении спели песню, как горит столица России. Это прекрасный сон для каждого украинца. Дурак мыслью богатеет", – сказала она.

Что известно о песне

Львовские юмористы Юмор кабаре "Вечер колег" выпустили новое видео в рамках проекта "Наши без Раши". В нем участники перепели песню Святослава Вакарчука (Океан Эльзы) "И я на небе", изменив слова песни "Москва пылает". Видео разместили на своей странице в Facebook.

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Песню можно услышать на 12 минуте видео:

"Перлы" от Скабеевой

Ольга Скабеева постоянно публикует странные высказывания.

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Не так давно она указала на ошибку на футболке нардепа Верховной Рады Алексея Гончаренко и получила жесткий ответ.

В начале сентября Скабеева, известная своей нетерпимостью ко всему, что касается Украины, устроила очередную истерику по поводу демонтажа в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой. Вместе с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским они почти час возмущались по этому поводу.

В конце августа Скабеева возмутилась тем фактом, что украинский спортсмен проигнорировал россиян на церемонии награждения Паралимпиады в Токио. Об этом она написала в своем Telegram-канале во вторник, 31 августа.

Ранее она устроила истерику в телеэфире. Пропагандистку возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.

Также не так давно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений России с Украиной.

Ранее мы сообщали, что урагану, разрушившему Кремль, Скабеева присвоила звание Героя Украины.

Также напомним, Скабеева оценила план по уничтожению Саакашвили.