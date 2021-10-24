Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚽ Барселона - Реал онлайн 🎬 Болдуин застрелил украинку 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Власть События

У Скабеевой истерика от песни о сожженной Москве на украинском ТВ (видео)

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
24 октября, 15:15
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Украинские комики перепели песню Святослава Вакарчука и заменили в ней слова
Ольга Скабеева отреагировала на украинскую песню о горящей Москве. Фото: коллаж "Сегодня"
Ольга Скабеева отреагировала на украинскую песню о горящей Москве. Фото: коллаж "Сегодня"

Российскую пропагандистку Ольгу Скабееву вывела комедийная песня украинских юмористов "Москва пылает". От увиденного, она начала рассказывать, что в Украине нет газа, а Зеленскому вместе с украинцами от таких песен и мыслей о Москве становится теплее.

Видео композиции показали в шоу Скабеевой на телеканале "Россия 1".

Реклама

"На украинском телевидении спели песню, как горит столица России. Это прекрасный сон для каждого украинца. Дурак мыслью богатеет", – сказала она.

Что известно о песне

Львовские юмористы Юмор кабаре "Вечер колег" выпустили новое видео в рамках проекта "Наши без Раши". В нем участники перепели песню Святослава Вакарчука (Океан Эльзы) "И я на небе", изменив слова песни "Москва пылает". Видео разместили на своей странице в Facebook.

Реклама

Песню можно услышать на 12 минуте видео:

"Перлы" от Скабеевой

Ольга Скабеева постоянно публикует странные высказывания.

Реклама
  • Не так давно она указала на ошибку на футболке нардепа Верховной Рады Алексея Гончаренко и получила жесткий ответ.
  • В начале сентября Скабеева, известная своей нетерпимостью ко всему, что касается Украины, устроила очередную истерику по поводу демонтажа в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой. Вместе с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским они почти час возмущались по этому поводу.
  • В конце августа Скабеева возмутилась тем фактом, что украинский спортсмен проигнорировал россиян на церемонии награждения Паралимпиады в Токио. Об этом она написала в своем Telegram-канале во вторник, 31 августа.
  • Ранее она устроила истерику в телеэфире. Пропагандистку возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.
  • Также не так давно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений России с Украиной.

Ранее мы сообщали, что урагану, разрушившему Кремль, Скабеева присвоила звание Героя Украины.

Также напомним, Скабеева оценила план по уничтожению Саакашвили.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.29

Российский рубль (₽)

0.3739

Евро (€)

30.58

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,64
18,50
32,38
32,18
30,79
18,79
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,90
32,09
29,39
18,58
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

134 235

заболело за неделю в Украине

+43%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять