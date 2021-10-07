"Вау!": Скабеева оценила план по уничтожению Саакашвили

Главная пропагандистка российского ТВ Ольга Скабеева не оставила незамеченным заявление грузинской оппозиции о возможной подготовке покушения на экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас находится в СИЗО Рустави.
"Сторонники Саакашвили вышли с заявлением, что Путин заказал грузинскому правительству убийство Мишико в тюрьме... Вау! Новая сакральная жертва", – написала Скабеева у себя в телеграм-канале.
Сторонники Михеила Саакашвили, который сейчас голодает в СИЗО, накануне заявили, что их лидеру угрожает смертельная опасность. "Я располагаю тяжелейшей, перепроверенной информацией. ФСБ России оказывает давление на СГБ Грузии, чтобы уничтожить экс-президента Михаила Саакашвили. По нашей информации, за несколько дней они планируют привести его в состояние фобии, эта информация прошла уточнения. Потому мы хотим, чтобы дипломатический корпус проведывал Саакашвили и оказывал давление на власти, работающие на бессовестную Россию", – заявил один из представителей "Единого национального движения".
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"Перлы" от Скабеевой
Ольга Скабеева постоянно публикует странные высказывания.
- Не так давно она указала на ошибку на футболке нардепа Верховной Рады Алексея Гончаренко и получила жесткий ответ.
- В начале сентября Скабеева, известная своей нетерпимостью ко всему, что касается Украины, устроила очередную истерику по поводу демонтажа в Киеве памятника в честь дружбы с Москвой. Вместе с депутатом Госдумы Владимиром Жириновским они почти час возмущались по этому поводу.
- В конце августа Скабеева возмутилась тем фактом, что украинский спортсмен проигнорировал россиян на церемонии награждения Паралимпиады в Токио. Об этом она написала в своем Telegram-канале во вторник, 31 августа.
- Ранее она устроила истерику в телеэфире. Пропагандистку возмутили "адские кричалки" украинских военных – "Путин х*йло", прозвучавшие на репетициях военного парада в Киеве ко Дню Независимости.
- Также не так давно она сравнила Украину с "Талибаном" и угрожала разрывом отношений России с Украиной.