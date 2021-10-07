"Вау!": Скабеева оценила план по уничтожению Саакашвили

Главная пропагандистка российского ТВ отметила план Путина по убийству Саакашвили

У Скабеевой все как всегда / Коллаж "Сегодня"

Главная пропагандистка российского ТВ Ольга Скабеева не оставила незамеченным заявление грузинской оппозиции о возможной подготовке покушения на экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас находится в СИЗО Рустави.

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"Сторонники Саакашвили вышли с заявлением, что Путин заказал грузинскому правительству убийство Мишико в тюрьме... Вау! Новая сакральная жертва", – написала Скабеева у себя в телеграм-канале.

Сторонники Михеила Саакашвили, который сейчас голодает в СИЗО, накануне заявили, что их лидеру угрожает смертельная опасность. "Я располагаю тяжелейшей, перепроверенной информацией. ФСБ России оказывает давление на СГБ Грузии, чтобы уничтожить экс-президента Михаила Саакашвили. По нашей информации, за несколько дней они планируют привести его в состояние фобии, эта информация прошла уточнения. Потому мы хотим, чтобы дипломатический корпус проведывал Саакашвили и оказывал давление на власти, работающие на бессовестную Россию", – заявил один из представителей "Единого национального движения".

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"Перлы" от Скабеевой

Ольга Скабеева постоянно публикует странные высказывания.