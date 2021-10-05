"В'язень Путіна". Саакашвілі написав листа Зеленському

Саакашвілі затримали в Тбілісі 1 жовтня. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Виконавчого комітету реформ при президенті України, президент Грузії (2004-2013) Міхеїл Саакашвілі, якого раніше затримали, написав лист главі української держави Володимиру Зеленському.

Він був опублікований 5 жовтня на сторінці Саакашвілі в Facebook.

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"Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную. Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість додати свій скромний внесок у історичні зміни і реформи, які ви проводите. Оскільки я фактично є особистим в'язнем (президента Росії. – Ред.) Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії", – підкреслив Саакашвілі.

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Що відомо про затримання

Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.

через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Саакашвілі все ж затримали в Грузії . У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.

. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем. Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.

колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі. Після арешту МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.

про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.

для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі. Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Михеїла Саакашвілі до України.