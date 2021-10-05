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"Узник Путина". Саакашвили написал письмо Зеленскому

Мария Дмитренко
5 октября, 09:44
Он подчеркнул, что тронут откликом Зеленского на его задержание в Тбилиси

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили, которого ранее задержали, написал письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

Оно было опубликовано 5 октября на странице Саакашвили в Facebook.

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"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником (президента России. – Ред.) Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", – подчеркнул Саакашвили.

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Что известно о задержании

  • Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.
  • Саакашвили все же задержали в Грузии. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.
  • Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.
  • После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.
  • Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.
  • Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

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