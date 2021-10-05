"Узник Путина". Саакашвили написал письмо Зеленскому

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Фото: коллаж "Сегодня"

Глава Исполнительного комитета реформ при президенте Украины, президент Грузии (2004-2013) Михеил Саакашвили, которого ранее задержали, написал письмо главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

Оно было опубликовано 5 октября на странице Саакашвили в Facebook.

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"Я больше жизни люблю свою Грузию, но очень люблю и Украину, мою вторую родину, где провел много лет своей жизни и где у меня есть семья и друзья, и гражданство, которое я очень ценю. Я всю жизнь буду гордиться тем, что имел возможность внести свой скромный вклад в производимые вами исторические изменения и реформы. Поскольку я фактически являюсь личным узником (президента России. – Ред.) Путина, то очень высоко оцениваю вашу принципиальную позицию по защите Украины, всего региона и всех узников империи", – подчеркнул Саакашвили.

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Что известно о задержании

Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.

через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Саакашвили все же задержали в Грузии . У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.

. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем. Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.

бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси. После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили.

об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михеила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.

для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили. Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.