Путін на порозі, союз на трьох з Україною та доля Донбасу в Берліні: що чекає на нас у лютому

У лютому 2022 року з'явиться союз трьох держав, у Берліні вирішуватиметься доля Донбасу, а загроза вторгнення Росії не знизиться. Фото: колаж "Сьогодні"

У лютому 2022 року на українців чекає низка важливих політичних подій, кожна з яких може стати доленосною для нашої країни. З ким проведе переговори Зеленський, чи вступить Україна до нового союзу держав, як вирішиться доля Донбасу і чи нападе Путін?

Візит прем'єрів Британії та Польщі

Останній місяць зими для української дипломатії розпочався досить активно. 1 лютого до Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький і слідом за ним – прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. При цьому британський прем'єр навіть скасував свій візит до Японії "через напружену ситуацію навколо України".

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Зазначимо, що на тлі загрози вторгнення Росії до України Лондон став найактивнішим європейським союзником нашої країни. Він підтримує Україну на дипломатичному рівні, надає потужну фінансову та військову підтримку. Велика Британія вже відправила до нашої країни 2000 переносних протитанкових ракет NLAW та 30 інструкторів для навчання бійців ЗСУ, а також загрожує жорсткими санкціями президенту РФ Володимиру Путіну та російським олігархам у разі вторгнення до України.

До Києва прибувають прем'єри-міністри Великобританії та Польщі Борис Джонсон та Матеуш Моравецький. Фото: politics.comments.ua

Союз "Україна – Польща – Британія"

22 січня очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що Лондон працює над розвитком союзу "Україна – Польща – Велика Британія".

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Політолог Вадим Карасьов вважає, що Борис Джонсон та Матеуш Моравецький під час свого візиту до Києва підпишуть з Володимиром Зеленським декларацію про створення нового союзу трьох країн.

"Велика Британія робить ставку на союзництво зі Східною Європою, яка своєю чергою більше довіряє Лондону, ніж Парижу та Берліну. Зважаючи на все, Україна до цього нового блоку увійде однією з перших", – каже "Сьогодні" Карасьов.

Вадим Карасьов: "Україна до цього нового блоку увійде однією з перших" / Фото: Facebook

Плани створення нового об'єднання України із двома європейськими країнами підтвердив президент України Володимир Зеленський. Про це він сказав під час відкриття нової сесії Верховної Ради.

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"Ми створюємо новий формат політичного співробітництва в Європі між Україною, Британією та Польщею", – заявив Зеленський.

Геополітична мапа можливої лінії Лондон – Варшава – Київ. Фото: Council on Geostrategy

Візит президента Туреччини

Також вкрай важливою та перспективною для України подією лютого стане візит до Києва. президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана. Турецький лідер планує відвідати столицю України 3 лютого – на 30-ті роковини встановлення дипломатичних відносин між Анкарою та Києвом.

За даними турецьких ЗМІ, Ердоган вирушить до України з великою делегацією. Із Володимиром Зеленським він головуватиме на 10-му засіданні Стратегічної ради. Очікується, що за підсумками зустрічі делегації Туреччини та України підпишуть угоди та меморандуми щодо взаєморозуміння з узгоджених питань. Зокрема це угоди оборонного характеру. Є перспективи підписання Угоди про зону вільної торгівлі, завдяки якій обсяги торгівлі між Україною та Туреччиною можуть збільшитись у рази.

Після візиту до України Ердоган проведе переговори з Володимиром Путіним, який уже прийняв запрошення відвідати Туреччину.

Нагадаємо, що Ердоган пропонував Україні та Росії стати посередником у переговорах щодо врегулювання ситуації на Донбасі, а також радив Стамбул як майданчик для зустрічей. Можливо, саме у лютому буде розв'язка цього треку.

Президент Туреччини Ердоган планує відвідати Київ 3 лютого. Фото: anna-news.info

"Нормандська зустріч"

У лютому на Україну також чекають чергові переговори в "нормандському форматі". Радники лідерів України, Росії, Німеччини та Франції зустрінуться у Берліні, де озвучать свої нові пропозиції щодо поєднання українського та російського бачень реалізації Мінських угод

Політолог Олексій Якубін зазначає, що сторони можуть обговорити питання особливого статусу Донбасу, амністії мешканців ОРДЛО та кримінального переслідування підозрюваних у військових злочинах, виборів на непідконтрольних територіях та обміну полоненими.

"Якщо радники лідерів на переговорах у Берліні досягнуть консенсусу, то можливо, що наступні переговори проведуть вже самі лідери країн, які зможуть легітимізувати попередні угоди учасників зустрічі в Берліні. Берлін може стати підготовкою до переговорів глав держав "Нормандської четвірки", – говорить Якубін.

Саме лютий стане місяцем, у якому ми дізнаємось: чи буде зустріч лідерів країн-учасниць "нормандської зустрічі" у найближчому майбутньому?

У "нормандській зустрічі" брали участь Йєнс Плетнер, Андрій Єрмак, Дмитро Козак та Еммануель Бонн. Фото: колаж "Сьогодні"

Дипломатична активність між Україною та США

У лютому продовжиться комунікація між Києвом та Вашингтоном. Інформація у ЗМІ про нібито напружені відносини Банкової з Адміністрацією Байдена через розбіжності щодо загрози вторгнення Росії викликала сум'яття громадян України та світової спільноти загалом. Ймовірно, найближчими днями США та Україна обговорять нову стратегію щодо російської агресії.

Тим часом США вже розробили нові пакети. санкцій проти Росії у разі відкритого вторгнення до України армії РФ. Ці заходи націлені на російську еліту та членів їхніх сімей, оскільки вони тісно пов'язані із Заходом.

У лютому продовжиться комунікація між Києвом та Вашингтоном. Фото: ukrinform

Мюнхенська конференція безпеки

Цього року конференція відбудеться 18-20 лютого у очному форматі у готелі Bayerischer Hof у Мюнхені (Німеччина). Вона стане 58-ю за рахунком. Минулого року захід пройшов у дистанційному форматі. Поки не відомо, які країни братимуть у ній участь, але очевидно, що теми глобальної безпеки та ситуації на кордонах з Україною стануть ключовими.

Відомо, що президент Росії Володимир Путін не має наміру брати участь у Мюнхенській конференції з безпеки 2022 року. Про це повідомив журналістам прессекретар глави держави Дмитро Пєсков.

Водночас спікер Путіна не розповів, хто представлятиме Росію на конференції. 2019-го та 2020 року РФ на заході представляв міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Теми глобальної безпеки та ситуації на кордонах з Україною стануть ключовими на Мюнхенській конференції безпеки. Фото: securityconference.de

Чи варто очікувати вторгнення Росії у лютому

На думку політиків та військових, існує мала ймовірність вторгнення російської армії до України у лютому. При цьому загроза повномасштабної війни у найближчому майбутньому все ще є.

Як заявив міністр оборони США Ллойд Остін, вторгнення Росії до України не є неминучим, оскільки існує можливість деескалації ситуації шляхом дипломатії. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Північноатлантичний альянс бути готовим до гіршого сценарію.

"Ми бачимо, що нарощування триває, дедалі більше військ з артилерією, броньованим транспортом, боєприпасами, додатковим паливом. Тепер ми бачимо збільшення російської присутності в Білорусі. Ми бачимо літаки, вертольоти. Все це разом робить період вичікування все коротшим", – сказав Столтенберг.

Йєнс Столтенберг: "Нарощування продовжується, все більше". Фото: https: aa.com.tr

Український політолог Ігор Петренко вважає, що підстав для серйозних побоювань щодо вторгнення Росії у лютому немає.

"У разі війни з Україною на Москву чекають серйозні наслідки. Європа вже підтримала США. Санкції об'єднаного Заходу завдадуть нищівного удару по економіці РФ. Путін на це не піде", – резюмував Петренко.

Ігор Петренко: "У разі війни з Україною, на Москву чекають серйозні наслідки" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що США розробили нові пакети санкцій проти Росії у разі її вторгнення до України. Ці заходи націлені на російську еліту та членів їхніх сімей, які тісно пов'язані із Заходом.

Також ми інформували, що речник президента РФ Дмитро Пєсков не виключив, що ініціатива американських сенаторів про запровадження жорстких санкцій проти Росії "може розірвати відносини Москви та Вашингтона".