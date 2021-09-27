"Доведеться виявити покірність": чому майбутнє Разумкова не в руках "слуг" і президента

Від рішень Разумкова буде залежати його майбутнє на посаді спікера. Колаж "Сьогодні"

Над спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим нависла загроза відставки через конфлікт з президентською командою. Але чи знімуть його з посади, залежить тільки від нього, а не від "слуг народу" або президента. Таку думку висловив в інтерв'ю "Сьогодні" ексглава парламенту Володимир Литвин.

На питання, чи переживе цей конфлікт Разумков у кріслі спікера, Литвин відповів: "Все залежить від нього. Його політичне майбутнє і навіть сьогодення – не в руках президента або "Слуги народу", а у нього".

Реклама

За його словами, у чинного глави парламенту два варіанти.

"Якщо для нього питання полягатиме лише в тому, щоб залишитися на посаді – йому доведеться продемонструвати покору. Але він втратить в очах багатьох людей. В іншому випадку – він повинен проводити ту лінію, що й зараз. Якщо є бажання закликати до відповідальності голову Верховної Ради – будь ласка, ініціативна група, підписні листи, збір підписів…" – пояснив колишній спікер.

Реклама

Водночас він вважає, що якщо і знімати Разумкова з посади, то це повинна зробити вся Рада, а не 226+ голосів однієї тільки "Слуги народу".

"Потрібно зробити так, щоб була конституційна більшість (300 голосів. – Ред.) Верховної Ради. Для того, щоб виставити цей факт так: фракція "Слуга народу" демонстративно покарала відступника. І при цьому ще й додати: він не влаштовує всю Верховну Раду! Тому мотивація буде різною… Можу додати, що у 2012 році Конституційний Суд свавільно спростив процедуру призначення та відкликання Голови Верховної Ради. До цього питання обрання та звільнення спікера парламенту вирішувалося голосуванням бюлетенями, після рішення КС – кнопкою", – підкреслив Литвин.

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова можуть не запросити на з'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці. Але якщо він туди таки потрапить, то його там чекає неприємна розмова.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, що говорять "слуги народу" про можливу відставку спікера Ради і що думають про конфлікт Разумкова з Арахамією.

До того ж вже навіть в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.