"Придется проявить покорность": почему будущее Разумкова не в руках "слуг" и президента

От решений Разумкова будет зависеть его будущее на посту спикера. Коллаж "Сегодня"

Над спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым нависла угроза отставки из-за конфликта с президентской командой. Но снимут ли его с должности, зависит только от него, а не от "слуг народа" или президента. Такое мнение высказал в интервью "Сегодня" экс-глава парламента Владимир Литвин.

На вопрос, переживет ли этот конфликт Разумков в кресле спикера, Ливтин ответил: "Все зависит от него. Его политическое будущее и даже настоящее – не в руках президента или "Слуги народа", а у него".

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По его словам, у действующего главы парламента два варианта.

"Если для него вопрос будет заключаться лишь в том, чтобы остаться в должности – ему придется продемонстрировать покорность. Но он потеряет в глазах многих людей. В противном случае – он должен проводить ту линию, что и сейчас. Если существует желание призвать к ответственности главу Верховной Рады – пожалуйста, инициативная группа, подписные листы, сбор подписей..." – объяснил бывший спикер.

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В то же время он считает, что если и снимать Разумкова с должности, то это должна сделать вся Рада, а не 226+ голосов одной только "Слуги народа".

"Нужно сделать так, чтобы было конституционное большинство (300 голосов. – Ред.) Верховной Рады. Для того чтобы выставить данный факт так: фракция "Слуга народа" демонстративно наказала отступника. И при этом еще и добавить: он не устраивает всю Верховную Раду. Поэтому мотивация будет разной... Могу добавить, что в 2012 году Конституционный суд произвольно упростил процедуру назначения и отзыва председателя Верховной Рады. До этого вопрос избрания и увольнения спикера парламента решался голосованием бюллетенями, после решения КС – кнопкой", – подчеркнул Литвин.

Конфликт Разумкова со "Слугой народа"

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.

Теперь дошло до того, что Разумкова могут не пригласить на съезд партии "Слуга народа" в Трускавце. Но если он туда таки попадет, то его там ждет неприятный разговор.

Читайте подробнее в нашем материале, что говорят "слуги народа" о возможной отставке спикера Рады и что думают о конфликте Разумкова с Арахамией.

Кроме того, уже даже в Офисе президента поставили ультиматум Разумкову, чтобы он определился – спикер со своей партией или с олигархами.