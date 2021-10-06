"Не приховую від вас": дружина Саакашвілі зробила заяву про зраду чоловіка з Ясько

Сандра Рулофс (посередині) шокована відносинами чоловіка з Ясько. Колаж "Сьогодні"

Для дружини Міхеїла Саакашвілі Сандри Рулофс стало несподіванкою відео свого чоловіка з новою коханою – нардепом від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько, але вона сподівається, що його звільнять.

Про це вона написала в Facebook.

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Вона зазначила, що Міхеїл Саакашвілі – насамперед політичний в'язень, і Рулофс, як громадянка Грузії, повністю приєднується до вимоги його звільнення.

"Багато спантеличених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Не приховую від вас, що зміст відео, поширеного в п'ятницю ввечері, був для мене несподіваним, а форма – абсолютно неприйнятною. Незважаючи на мої особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї битви", – написала офіційна дружина політика.

Нагадаємо, днями Міхеїл Саакашвілі опублікував спільне з Єлизаветою Ясько відео, в якому сказав: "У нас з Лізою Ясько власна сім'я, кожен повинен розуміти нашу ситуацію і бажати нам щастя".

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Що відомо про затримання

Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Саакашвілі затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.

Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.

МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.

Зі свого боку прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі звинуватив Саакашвілі в нібито підготовці до вбивства трьох лідерів опозиції.

Як ми вже писали, напередодні Ясько привезла в СІЗО коханому Саакашвілі передачу, але її не пускали на побачення зі скандальним в'язнем.

Також вона розповідала грузинським ЗМІ, як Україна цінує Саакашвілі. Однак вона так і не відповіла на запитання, як Саакашвілі перетнув два кордони.