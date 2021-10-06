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"Не приховую від вас": дружина Саакашвілі зробила заяву про зраду чоловіка з Ясько

Сергій Мартинець
6 жовтня, 13:48
Днями політик разом з коханою опублікували відео, яке дуже засмутило Сандру Рулофс

Сандра Рулофс (посередині) шокована відносинами чоловіка з Ясько. Колаж "Сьогодні"

Для дружини Міхеїла Саакашвілі Сандри Рулофс стало несподіванкою відео свого чоловіка з новою коханою – нардепом від "Слуги народу" Єлизаветою Ясько, але вона сподівається, що його звільнять.

Про це вона написала в Facebook.

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Вона зазначила, що Міхеїл Саакашвілі – насамперед політичний в'язень, і Рулофс, як громадянка Грузії, повністю приєднується до вимоги його звільнення.

"Багато спантеличених друзів і товаришів запитують мене про моє особисте життя. Не приховую від вас, що зміст відео, поширеного в п'ятницю ввечері, був для мене несподіваним, а форма – абсолютно неприйнятною. Незважаючи на мої особисті емоції, я зберігаю спокій і вірю, що ми вийдемо переможцями з цієї битви", – написала офіційна дружина політика.

Нагадаємо, днями Міхеїл Саакашвілі опублікував спільне з Єлизаветою Ясько відео, в якому сказав: "У нас з Лізою Ясько власна сім'я, кожен повинен розуміти нашу ситуацію і бажати нам щастя".

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Що відомо про затримання

  • Саакашвілі прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Саакашвілі затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
  • Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамії, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
  • МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
  • Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення голови Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.

Як ми вже писали, напередодні Ясько привезла в СІЗО коханому Саакашвілі передачу, але її не пускали на побачення зі скандальним в'язнем.

Також вона розповідала грузинським ЗМІ, як Україна цінує Саакашвілі. Однак вона так і не відповіла на запитання, як Саакашвілі перетнув два кордони.

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