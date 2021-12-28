НАТО без України? Чи пішов Байден на поступки Путіну і хто опиниться у виграші

Україна може не вступити до НАТО протягом найближчих 10 років. Фото: колаж "Сьогодні"

Після переговорів президента Росії Володимира Путіна і президента США Джозефа Байдена, основною темою яких була Україна, американський лідер анонсував зустріч представників РФ і НАТО, а західні ЗМІ повідомили, що Україна не вступить до Північноатлантичного альянсу найближчі 10 років. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи міг Байден піти на поступки Путіну в його вимогі не розширювати НАТО на схід, і хто виявиться у виграші від такої угоди.

Що Росія та НАТО обговорять на зустрічі

Президент США Джо Байден анонсував зустріч за участю представників Росії та країн-членів НАТО.

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За словами Байдена, на зустріч будуть запрошені щонайменше 4 головні союзники США по НАТО. Про які країни йдеться, він не уточнив.

"На зустрічі плануємо обговорити занепокоєння Москви стосовно розширення НАТО, а також досягти домовленостей, які знизили б градус напруженості на східному фланзі" , – сказав Байден.

Джо Байден: "Плануємо обговорити занепокоєння Москви щодо розширення НАТО" / Фото: REUTERS

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Росія проти вступу України до НАТО

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори президентів Росії та США.

Під час розмови Байден підкреслив, що США підтримують територіальну цілісність України і пригрозив Путіну "серйозними економічними санкціями", якщо армія РФ вторгнеться на територію України. У відповідь президент Росії висловив невдоволення через співпрацю Києва та Північноатлантичного альянсу, заявивши, що Москві потрібні гарантії, що виключають розширення НАТО на схід. Таким чином, Путін дав зрозуміти, що Росія виступає категорично проти вступу України до НАТО.

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Вже після переговорів з Байденом президент Росії заявив, що домовився з американським колегою про створення "структури" для взаємодії з питань безпеки в контексті розширення НАТО.

"Кожна країна має право вибирати найприйнятніші для себе способи подбати про свою безпеку, але це потрібно робити так, щоб не підривати інтереси інших країн, у цьому випадку – Росії", – сказав Путін 8 грудня на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Він також додав, що протягом тижня Росія підготує свої пропозиції та передасть американській стороні.

Володимир Путін: "Росія підготує свої пропозиції та передасть американській стороні" / Фото: kremlin.ru

Цю новину критично сприйняли західні ЗМІ.

"Президент США Джо Байден зробив Росії значну дипломатичну поступку, заявивши про підготовку зустрічі для обговорення занепокоєності РФ розширенням НАТО", – написала британська газета Financial Times.

Що кажуть у США

Радник Байдена Джейк Салліван на брифінгу запевнив, що Байден не робив жодних поступок або зобов'язань у відповідь на вимогу Путіна не приймати Україну до НАТО, і наполягав на тому, що суверенні держави можуть вільно обирати, з ким вступати в альянси. Проте 9 грудня західні ЗМІ повідомили, що двері НАТО зачинилися перед Україною.

"Президент США Джо Байден та чиновники його адміністрації публічно відкинули вимогу лідера Росії Володимира Путіна надати гарантії невступу України до НАТО. Проте високопосадовці Держдепу США заявили Україні, що її членство в НАТО навряд чи буде схвалено найближчого десятиліття", – написало американське інформагентство Associated Press.

Джейк Салліван: "Джо Байден не робив жодних поступок" Фото: elmundo.es

Чи чекають на Україну в НАТО

Політолог Олексій Якубін зазначає, що питання про вступ України до НАТО, в принципі, і не стояло на порядку денному Північноатлантичного альянсу.

"Ці розмови продовжуються протягом багатьох років. Команда Зеленського розкручує тези про те, що наша країна вже ось-ось стане членом Альянсу, але насправді розглядати таку ймовірність найближчим часом – надто оптимістично, якщо не наївно", – каже "Сьогодні" Якубін.

З ним погоджується політолог Олександра Решмеділова.

"Україна й раніше не отримувала конкретних обіцянок щодо швидкого вступу до НАТО. Акцентування уваги на цій темі було лише рейтинговими очками для української влади", – каже вона.

Якубін зазначає, що серед членів НАТО немає консенсусу щодо вступу України до блоку, а багато країн навіть виступають проти.

"Франція та Німеччина не вітають членство України, аргументуючи, що це викличе посилення конфронтації з Росією", – пояснює Якубін.

Алескей Якубін: "Питання про вступ України до НАТО, в принципі, і не стояло на порядку денному Північноатлантичного альянсу" / Фото: Facebook

Чи міг Байден піти на поступки Путіну і що натомість

На думку експерта, Байден міг піти на поступки Путіну та пообіцяти, що Україну не візьмуть до НАТО.

"США розуміють, що сьогодні Україну до НАТО не беруть. Тому можуть спокійно давати таку обіцянку, тим самим зменшити напругу у відносинах з Росією", – каже Якубін.

Політолог Олексій Голобуцький вважає, якщо Байден пішов на поступки Путіну, то, ймовірно, він хоче отримати від Росії щось натомість.

"Тут важливо, на яку поступку піде Путін у відповідь. Не виключаю, що це може бути деескалація конфлікту на Донбасі та відведення військ від українських кордонів", – каже Голобуцький.

Олексій Голобуцький: "Важливо, на яку поступку піде Путін у відповідь" / Фото: Facebook

Як позначиться на Україні

Олександра Решмеділова також зазначає, що і всередині України немає єдності щодо вступу України до НАТО.

"З цього приводу не проводився референдум, та й соціологічні опитування вже давно не організовувалися. Загалом, для нашої країни ситуація зі вступом до НАТО ніяк не змінилася. Питання залишається важливим, але для США не є терміновим", – каже вона.

На думку Голобуцького, через рішення про невступ до НАТО Україна може бути навіть у плюсі.

"Щоб ситуація з НАТО не виглядала "зливом" України, Захід може запропонувати нашій країні конкретну дату вступу до ЄС", – припускає експерт.

Олександра Решмеділова: "Для нашої країни ситуація зі вступом до НАТО ніяк не змінилася" / Фото: Facebook

Хто у виграші від символічної поступки

Політолог Вадим Карасьов додав, що сьогодні багато країн ЄС не входять до НАТО і при цьому мають розвинену економіку та успішно збільшують потенціал своїх військових сил.

"Україна може не бути членом НАТО, але може розвивати армію та військову інфраструктуру у співпраці з Британією та США. Росія не хоче, щоб на території України були бази НАТО. І формально їх не буде. Але ніхто не казав, що там не буде спільних баз із США чи ЄС. Якщо Байден і поступився Путіну, то суто символічно, нічого при цьому не втрачаючи. Тепер Росія має піти на свої поступки", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Байден нічого не втратив. Тепер же Росія має піти на поступки" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що президент РФ Володимир Путін заявив, що Москва готує юридичний документ, який має їй гарантувати, що не буде просування НАТО на схід. Це означає, що насамперед документ стосуватиметься перспектив вступу України до Північноатлантичного альянсу.

У свою чергу прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що НАТО поступово підминає Україну під себе, з чим веде боротьбу Росія, але винятково на своїй території.

Також ми інформували, що президент Естонії Керсті Кальюлайд заявляла, що Україні потрібно "ще 20 років роботи" для готовності до членства в НАТО.