НАТО без Украины? Пошел ли Байден на уступки Путину и кто окажется в выигрыше

Украина может не вступить в НАТО в ближайшие 10 лет. Фото: коллаж "Сегодня"

После переговоров президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена, основной темой которых была Украина, американский лидер анонсировал встречу представителей РФ и НАТО, а западные СМИ сообщили, что Украина не вступит в Североатлантический альянс в ближайшие 10 лет. Сайт "Сегодня" выяснил, мог ли Байден пойти на уступки Путину в его требовании не расширять НАТО на восток, и кто окажется в выигрыше от такой сделки.

Что Россия и НАТО обсудят на встрече

Президент США Джо Байден анонсировал встречу с участием представителей России и стран – членов НАТО.

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По словам Байдена, на встречу будут приглашены по меньшей мере 4 главных союзника США по НАТО. О каких странах идет речь, он не уточнил.

"На встрече планируем обсудить беспокойство Москвы по поводу расширения НАТО, а также достичь договоренностей, которые бы снизили градус напряженности на восточном фланге", – сказал Байден.

Джо Байден: "Планируем обсудить беспокойство Москвы по поводу расширения НАТО" / Фото: REUTERS

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Россия против вступления Украины в НАТО

Напомним, 7 декабря состоялись переговоры президентов России и США.

Во время разговора Байден подчеркнул, что США поддерживают территориальную целостность Украины, и пригрозил Путину "серьезными экономическими санкциями", если армия РФ вторгнется на территорию Украины. В ответ президент России высказал недовольство из-за сотрудничества Киева и Североатлантического альянса, заявив, что Москве нужны гарантии, исключающие расширение НАТО на восток. Таким образом Путин дал понять, что Россия выступает категорично против вступления Украины в НАТО.

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Уже после переговоров с Байденом президент России заявил, что договорился с американским коллегой о создании некой "структуры" для взаимодействия по вопросам безопасности в контексте расширения НАТО.

"Каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемые для себя способы позаботиться о своей безопасности, но это нужно делать так, чтобы не подрывать интересы других стран, в данном случае – России", – сказал Путин 8 декабря на совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.

Он также добавил, что в течении недели Россия подготовит свои предложения и передаст американской стороне.

Владимир Путин: "Россия подготовит свои предложения и передаст американской стороне" / Фото: kremlin.ru

Данную новость критически восприняли западные СМИ.

"Президент США Джо Байден сделал России значительную дипломатическую уступку, заявив о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенности РФ расширением НАТО", – написала британская газета Financial Times.

Что говорят в США

Советник Байдена Джейк Салливанна брифинге заверил, что Байден не делал никаких уступок или обязательств в ответ на требование Путина не принимать Украину в НАТО, и настаивал, что суверенные государства могут свободно выбирать, с кем вступать в альянсы. Однако 9 декабря западные СМИ сообщили о том, что двери НАТО закрылись перед Украиной.

"Президент США Джо Байден и чиновники его администрации публично отвергли требование лидера России Владимира Путина предоставить гарантии невступления Украины в НАТО. Однако высокопоставленные чиновники Госдепа США заявили Украине, что ее членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", – написало американское информагентство Associated Press.

Джейк Салливан: "Джо Байден не делал никаких уступок". Фото: elmundo.es

Ждут ли Украину в НАТО

Политолог Алексей Якубин отмечает, что вопрос о вступлении Украины в НАТО, в принципе, и не стоял на повестке Североатлантического альянса.

"Эти разговоры продолжаются на протяжении многих лет. Команда Зеленского раскручивает тезисы о том, что наша страна уже вот-вот станет членом Альянса, но на самом деле, рассматривать такую вероятность на ближайшее время – слишком оптимистично, если не наивно", – говорит "Сегодня" Якубин.

С ним соглашается политолог Александра Решмедилова.

"Украина и раньше не получала конкретных обещаний о скором вступлении в НАТО. Акцентирование внимания на этой теме было лишь рейтинговыми очками для украинской власти", – говорит она нам.

Якубин отмечает, что среди членов НАТО нет консенсуса относительно вступления Украины в Блок, а многие страны даже выступают против.

"Франция и Германия не приветствуют членство Украины, аргументируя, что это вызовет усиление конфронтации с Россией", – объясняет Якубин.

Алескей Якубин: "Вопрос о вступлении Украины в НАТО, в принципе, и не стоял на повестке Североатлантического альянса" / Фото: Facebook

Мог ли Байден пойти на уступки Путину и что взамен

По мнению эксперта, Байден мог пойти на уступки Путину и пообещать, что Украину не возьмут в НАТО.

"США понимают, что сегодня Украину в НАТО не берут. Поэтому могут спокойно давать такое обещание, тем самым снизить напряжение в отношениях с Россией", – говорит Якубин.

Политолог Алексей Голобуцкий считает, что если Байден пошел на уступки Путину, то, вероятно, он хочет получить от России что-то взамен.

"Тут важно, на какую уступку пойдет Путин в ответ. Не исключаю, что это может быть десэкалация конфликта на Донбассе и отвод войск от украинских границ", – говорит "Сегодня" Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий: "Важно, на какую уступку пойдет Путин в ответ" / Фото: Facebook

Как отразится на Украине

Александра Решмедилова также отмечает, что и внутри Украины нет единства относительно вступления Украины в НАТО.

"По этому поводу не проводился референдум, да и социологические опросы уже давно не организовывались. В общем для нашей страны ситуация с вступлением в НАТО никак не изменилась. Вопрос остается важным, но для США не срочным", – говорит она.

По мнению Голобуцкого, из-за решения о невступлении в НАТО Украина может оказаться даже в плюсе.

"Чтобы ситуация с НАТО не выглядела "сливом" Украины, Запад может предложить нашей стране конкретную дату вступления в ЕС", – предполагает эксперт.

Александра Решмедилова: "Для нашей страны ситуация с вступлением в НАТО никак не изменилась" / Фото: Facebook

Кто в выигрыше от символической уступки

Политолог Вадим Карасев добавил, что сегодня многие страны ЕС не входят в НАТО и при этом имеют развитую экономику и успешно увеличивают потенциал своих военных сил.

"Украина может не быть членом НАТО, но может развивать армию и военную инфраструктуру в сотрудничестве с Британией и США. Россия не хочет, чтобы на территории Украины находились базы НАТО. И формально их не будет. Но никто не говорил, что там не будет совместных баз с США или ЕС. Если Байден и уступил Путину, то чисто символически, ничего при этом не теряя. Теперь же Россия должна пойти на свои уступки", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Байден ничего не потерял. Теперь же Россия должна пойти на уступки" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва готовит юридический документ, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что НАТО постепенно подминает Украину под себя, с чем ведет борьбу Россия, но исключительно на своей территории.

Также мы информировали, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству в НАТО.