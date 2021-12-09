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Когда Украина вступит в НАТО? В США разочаровали прогнозом

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
9 декабря, 13:55
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Россия по-прежнему опасается вступления нашего государства в Североатлантический альянс
Госдепартамент США. Фото: коллаж "Сегодня"
Госдепартамент США. Фото: коллаж "Сегодня"

В Госдепартаменте США сомневаются, что Украина присоединится к НАТО в течение ближайших 10 лет.

Об этом сообщает AP, ссылаясь на собственный источник.

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"Байдену придется уладить вопрос о желании Украины вступить в НАТО. США и НАТО отвергают требования Путина дать гарантии, что Украина никогда не станет членом западного военного альянса. Но высокопоставленные чиновники Госдепартамента сообщили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", — говорится в сообщении.

Путин против Украины в НАТО

  • Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва начала подготовку юридического документа, который должен ей гарантировать, что не будет продвижения НАТО на восток. Это означает, что в первую очередь документ будет касаться перспектив вступления Украины в Североатлантический альянс.
  • Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что НАТО постепенно подминает Украину под себя, с чем ведет борьбу Россия, но исключительно на своей территории.
  • Также глава Кремля говорил, что его не может не беспокоить перспектива возможного принятия Украины в НАТО, потому что за этим последует размещение там военных контингентов, баз и угрожающего России оружия.

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