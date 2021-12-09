Когда Украина вступит в НАТО? В США разочаровали прогнозом

Россия по-прежнему опасается вступления нашего государства в Североатлантический альянс

Госдепартамент США. Фото: коллаж "Сегодня"

В Госдепартаменте США сомневаются, что Украина присоединится к НАТО в течение ближайших 10 лет.

Об этом сообщает AP, ссылаясь на собственный источник.

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"Байдену придется уладить вопрос о желании Украины вступить в НАТО. США и НАТО отвергают требования Путина дать гарантии, что Украина никогда не станет членом западного военного альянса. Но высокопоставленные чиновники Госдепартамента сообщили Украине, что членство в НАТО вряд ли будет одобрено в ближайшее десятилетие", — говорится в сообщении.

Путин против Украины в НАТО