Як будуть звільняти Разумкова: ймовірний сценарій

Голова Верховної Ради України / Фото: Верховная Рада

Екс-спікер Верховної Ради Володимир Литвин заявив, що публічна атака на спікера парламенту Дмитра Разумкова йде з однією метою – деморалізувати його і змусити нарешті самому написати відповідну заяву. За словами Литвина, це було б вигідно для тих, хто хоче відставки Разумкова.

Про це екс-спікер ВР заявив в інтерв'ю " сьогодні ".

"Відпрацьовується комбінований сценарій. Але для мене очевидно: відкритий виступ проти Дмитра Разумкова означає, що його намагатимуться добити. Але це ще буде півбіди (маю на увазі, звільнення). Вони потім робитимуть усе, щоб помножити його політичний рейтинг на нуль. Також знайдуться приводи, щоб показати: "подивіться, ми допустили величезну помилку у цій людині". Простіше кажучи, будуть доганяти. Це у нас навчилися робити дуже добре", – сказав Литвин.

Що говорив Разумков про відставку?

Реклама

Спікер парламенту заявляв, що не збирається йти за власним бажанням.

"Говорять про це давно, зараз трохи більше, ніж раніше. Я не збираюся подавати у відставку. Якщо ми з вами говоримо про те, чи може Верховна Рада прийняти відповідне рішення – так, може. Для цього потрібно 226 голосів, зі збором 150 підписів, потім звіт і голосування в стінах Верховної Ради. Я до цього готов, я про це говорив давно. Якщо буде у депутатів бажання змінити голову Верховної Ради – це право Верховної Ради. Я точно завжди слідував закону, тому і в цьому випадку я це робитиму", – сказав Дмитро Разумков.

Реклама

Читайте також:

Разумков вдруге видужав від коронавірусу

Конфлікт Разумкова зі "Слугою народу"

Все почалося після того, як Дмитро Разумков направив до Венеціанської комісії законопроєкт про олігархів. Він погодився це зробити на прохання омбудсмена і всіх опозиційних фракцій, але відмовив у проханні не робити цього своїй рідній партії "Слуга народу".

Першим "збунтувався" голова фракції "СН" Давид Арахамія, який спочатку в коментарі журналістам наїхав на Разумкова, пообіцявши, що у них з головою парламенту буде розмова. Потім Арахамія продовжив його жорстко критикувати в прямому ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Потім на тій же програмі за справу взявся Стефанчук, який прямо там пред'явив претензії Разумкову: мовляв, нещодавно спікер відмовив йому у проханні передати законопроєкт про місцеві референдуми до Венеціанської комісії, а через якийсь час надіслав туди олігархічний закон.

Тепер дійшло до того, що Разумкова можуть не запросити на з'їзд партії "Слуга народу" в Трускавці. Але якщо він туди таки потрапить, то його там чекає неприємна розмова.

Читайте докладніше в нашому матеріалі, що говорять "слуги народу" про можливу відставку спікера Ради і що думають про конфлікт Разумкова з Арахамією.

До того ж вже навіть в Офісі президента поставили ультиматум Разумкову, щоб він визначився – спікер зі своєю партією чи з олігархами.