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Разумков вдруге видужав від коронавірусу

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 вересня, 12:07
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Голова Верховної Ради повертається до звичайного режиму роботи
Дмитро Разумков отримав негативний тест на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"
Дмитро Разумков отримав негативний тест на коронавірус. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков отримав довідку з негативним результатом тесту на коронавірус.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Тест на коронавірус – негативний, настрій – позитивний! З завтрашнього дня повертаюся до звичайного робочого режиму. Попереду багато викликів, тому продовжуємо працювати на повну!", – зазначив спікер парламенту.
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Результат тесту на коронавірус. Фото: Facebook/Дмитро Разумков
Результат тесту на коронавірус. Фото: Facebook/Дмитро Разумков

Нагадаємо, про те, що Разумков захворів стало відомо 10 вересня. Спікер Ради збирався брати участь в Ялтинській європейській стратегії, де повинен був дискутувати на тему верховенства права в Україні.

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Хто з українських політиків хворів на COVID-19

  • У Верховній Раді першим хворим на COVID-19 став депутат Сергій Шахов (група "Довіра"). Пізніше вірус діагностували у лідерів "Європейської солідарності" Петра Порошенка і "Батьківщини" Юлії Тимошенко, обидва політики вже одужали.
  • Також хворіли міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, міністр фінансів Сергій Марченко, міністр екології Роман Абрамовський та міністр оборони Андрій Таран. І заступник міністра культури Роман Карандєєв.
  • У червні 2020 коронавірус діагностували у першої леді Олени Зеленської. Майже через тиждень після того, як стало відомо про інфікування, дружину президента госпіталізували. Про одужання першої леді повідомили на початку липня.
  • У листопаді 2020 захворів коронавірусом президент України Володимир Зеленський і голова його Офісу Андрій Єрмак. Позитивні результати тестів також тоді отримали прессекретар президента Юлія Мендель і радник Єрмака Михайло Подоляк.
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