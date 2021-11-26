Великий пресмарафон Зеленського – онлайн

Пресмарафон Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні глава держави Володимир Зеленський проведе пресмарафон під назвою "30 питань президенту України". Спочатку планувалося, що зустріч із журналістами відбудеться в одній із піцерій на Подолі, але в останній момент змінили локацію на коворкінг Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна".

Пресмарафон запланований на 12:00 і має тривати три години. До участі у заході запрошені журналісти з 30 провідних українських та міжнародних ЗМІ, кожне з яких матиме можливість поставити президентові своє питання.

Реклама

Стежте за нами – новини оновлюватимуться...

10:30. Журналістів уже почали пускати усередину. "Сьогодні" змогли побачити, що там відбувається і як триває підготовка.

Гості та персонал у повній боєготовності. Фото: Олена Чернякова

Реклама

Як пише Страна, в Creative State Arsenal багато правоохоронців, які чергують по периметру комплексу. У сам коворкінг сьогодні можуть потрапити виключно люди, які раніше придбали сюди абонемент, купити абонемент сьогодні не можна. У Центрі уточнили, що обмеження пов'язані із проведенням тут пресконференції президента. Самі співробітники коворкінгу не дуже задоволені роботою співробітників УДО, які перевіряють усіх відвідувачів.

09:30. Представники Управління держохорони перевіряють територію, де проходитиме марафон.

Охорона навіть зазирнула у каналізацію. Фото: Олена Чернякова

А от у саму будівлю поки що нікого не пускають, навіть журналістам не дозволили погрітися.

Реклама

Коворкінг, куди прийде Зеленський. Фото: Олена Чернякова

Усередині поки що порожньо. Фото: Олена Чернякова

"Фішка" Зеленського з великими пресконференціями