"Це не ідея президента": в ОПУ пояснили, як "народили" пресмарафон

Никифоров також розповів, чому вирішили запросити лише 30 представників ЗМІ

Сергій Никифоров каже - Зеленський тут ні до чого. Колаж "Сьогодні"

Ідея провести пресмарафон із журналістами "народилася" випадково – це не ініціатива президента Володимира Зеленського. Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров.

Він стверджує, що "це не ідея президента", рішення прийшло випадково.

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"Вона (ідея) якось з'явилась із розмови, з наради. Просто "народилася" та всі її підтримали", – сказав Никифоров.

Про те, які ЗМІ пустити на пресмарафон, рішення ухвалювалося колективно пресслужбою президента.

"Президент із ним ознайомився і сказав "ок". Чому саме 30 (представників ЗМІ)? Ну а чому б і не 30. Ми порахували, який формат був би: з одного боку, щоб було якнайбільше авторитетних журналістів; а з іншого – щоб була комфортна та якісна розмова з акцентом саме на якість, а не кількість. Зеленський любить експериментувати з форматами", – сказав речник Банкової.

Він пояснив, що не було сенсу запрошувати на пресконференцію 16 тисяч зареєстрованих в Україні ЗМІ, бо все одно в результаті запитання задали б 30-35 людей, тому обрали найавторитетніші видання та канали.

Пресмарафон Зеленського