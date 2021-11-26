"Це не ідея президента": в ОПУ пояснили, як "народили" пресмарафон

Ідея провести пресмарафон із журналістами "народилася" випадково – це не ініціатива президента Володимира Зеленського. Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров.
Він стверджує, що "це не ідея президента", рішення прийшло випадково.
"Вона (ідея) якось з'явилась із розмови, з наради. Просто "народилася" та всі її підтримали", – сказав Никифоров.
Про те, які ЗМІ пустити на пресмарафон, рішення ухвалювалося колективно пресслужбою президента.
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"Президент із ним ознайомився і сказав "ок". Чому саме 30 (представників ЗМІ)? Ну а чому б і не 30. Ми порахували, який формат був би: з одного боку, щоб було якнайбільше авторитетних журналістів; а з іншого – щоб була комфортна та якісна розмова з акцентом саме на якість, а не кількість. Зеленський любить експериментувати з форматами", – сказав речник Банкової.
Він пояснив, що не було сенсу запрошувати на пресконференцію 16 тисяч зареєстрованих в Україні ЗМІ, бо все одно в результаті запитання задали б 30-35 людей, тому обрали найавторитетніші видання та канали.
Пресмарафон Зеленського
- 25 листопада стало відомо, що глава держави знову збирає велику пресконференцію із журналістами під назвою "30 питань президенту України". У ЗМІ з'явилися чутки, мовляв, пресмарафон пройде в одній із піцерії на Подолі.
- Однак ажіотаж швидко стих – Банкова змінила місце проведення пресмарафону. Вирішили його зробити у коворкінгу Creative State Arsenal біля станції метро "Арсенальна".
- Також Офіс президента визначив список ЗМІ, яких запросили на пресконференцію