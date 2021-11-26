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Зеленський звинуватив Бурбу у зриві спецоперації щодо "вагнерівців"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
26 листопада, 13:40
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Глава держави вважає, що розвідник мало не втягнув Україну у великий міжнародний скандал
Зеленський звинуватив Бурбу (праворуч) у зраді. Колаж "Сьогодні"
Зеленський звинуватив Бурбу (праворуч) у зраді. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський заявив, що інформацію про спецоперацію щодо "вагнерівців" злив колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба. Про це він сказав під час пресмарафону, який транслює "Сьогодні".

Глава держави розповів, що до нього прийшов Бурба на Банкову, пропонував варіанти захоплення "вагнерівців". Але Зеленський не хотів санкціонувати операцію, оскільки була загроза захоплення бойовиками літака у разі примусової посадки. На ньому було багато турецьких громадян – міг виникнути великий скандал із Туреччиною.

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"Я сказав, що це не наша операція, детально не продумана. Я говорю, я готовий акцептувати будь-яку операцію, навіть цю, якщо буде детально прораховано і не постраждають люди. Коли він вийшов, я сказав, що після Америки він мене хоче посварити, не тільки мене, а втягнути Україну у величезний скандал з Ердоганом. Ердоган ніколи б нам цього не пробачив. Я з ним обговорюють такі речі за зачиненими дверима, як він нам допомагає… Я б ніколи не в'їхав у цю стіну. Тому я й казав – ми не проводили цієї операції – нас втягнули, так і було. Не літаком, а автобусом вони заїхали до Мінська. І коли він (Бурба) зрозумів, що його ідеї були "хлопнуті" та розколоті Росією – він вирішив злити цю інформацію, і ми чудово розуміємо через кого у ЗМІ. Він її злив", – сказав Зеленський.

Президент додав, що після такого вдруге вже не хотів зустрічатися із Бурбою. Можливо, мова саме про той момент, коли Бурбу відправили до Єрмака, а той передав, що нібито Зеленський наказав перенести спецоперацію.

Скандал із "вагнергейтом"

  • 17 листопада Bellingcat опублікувало результати розслідування про спецоперацію із затримання російських найманців: планувалося доставити до України десятки найзначущіших бойовиків ПВК "Вагнер", які чинили військові злочини на Донбасі. План силовиків мав назву "Авеню". Про активну фазу операції знав президент Володимир Зеленський, який схвалив її. Журналісти-розслідувачі розповіли, як вербували "вагнерівців", витягували у них зізнання у злочинах і як збиралися посадити їхній літак.
  • 19 листопада на програмі "Свобода слова Савіка Шустера" колишній керівник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба заявив, що перенести спецоперацію наказав нібито Зеленський. Він уточнив, що про це йому повідомив не особисто президент, а передав Єрмак.
  • Сьогодні на пресконференції Зеленський вперше назвав причину зриву спецоперації. Він упевнений, що це була не наша спецоперація із затримання бойовиків – Україну намагалися в неї втягнути.

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