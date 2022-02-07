Война с Украиной — большая ошибка: кандидат в президенты Франции обратилась к россиянам по-русски (видео)

Валери Пекресс обратилась к россиянам/Фото: коллаж: REUTERS/Sarah Meyssonnier/"Сегодня"
Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс обратилась к россиянам на русском языке. Политик подчеркнула, что начать войну против Украины было бы большой ошибкой.
Видео с обращением появилось в сети.
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"Я хочу сказать гордому российскому народу, что мы должны вместе строить мир в Европе. Начать войну с Украиной было бы ужасной ошибкой", — сказала кандидат в президенты Франции Валери Пекресс.
Угроза вторжения России
- Россия разместила примерно 115-тысячную армию вблизи границ с Украиной. Сейчас вероятность значительной эскалации невысока, однако в любой момент все может измениться.
- Также появились новые спутниковые снимки российской техники недалеко от границ Украины и на территории оккупированного Крыма.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае агрессии РФ может быть оккупирован Харьков, а также допустил возможность войны в Европе.
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