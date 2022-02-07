Війна з Україною — велика помилка: кандидатка у президенти Франції звернулася до росіян російською мовою (відео)

Валері Пекресс звернулась до росіян/Фото: колаж: REUTERS/Sarah Meyssonnier/"Сьогодні"

Кандидатка у президенти Франції Валері Пекресс звернулася до росіян російською мовою. Політикиня наголосила, що почати війну проти України було б великою помилкою.

Відео зі зверненням з'явилося у мережі.

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"Я хочу сказати гордому російському народові, що ми повинні разом будувати мир у Європі. Почати війну з Україною було б жахливою помилкою", — сказала кандидатка у президенти Франції Валері Пекресс.

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