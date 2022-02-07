Війна з Україною — велика помилка: кандидатка у президенти Франції звернулася до росіян російською мовою (відео)

Валері Пекресс звернулась до росіян/Фото: колаж: REUTERS/Sarah Meyssonnier/"Сьогодні"
Кандидатка у президенти Франції Валері Пекресс звернулася до росіян російською мовою. Політикиня наголосила, що почати війну проти України було б великою помилкою.
Відео зі зверненням з'явилося у мережі.
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"Я хочу сказати гордому російському народові, що ми повинні разом будувати мир у Європі. Почати війну з Україною було б жахливою помилкою", — сказала кандидатка у президенти Франції Валері Пекресс.
Загроза вторгнення Росії
- Росія розмістила приблизно 115-тисячну армію поблизу кордонів з Україною. Зараз ймовірність значної ескалації невисока, проте будь-якої миті все може змінитися.
- Також з'явились нові супутникові знімки російської техніки недалеко від кордонів України та на території окупованого Криму.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія не зможе перемогти Україну грубою силою і вдаватиметься до інших методів. Наприклад, використовуватиме провокації, сіятиме паніку, руйнуватиме економіку нашої держави.
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі агресії РФ може бути окупований Харків, а також припустив можливість війни у Європі.
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