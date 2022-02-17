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В РФ рассказали, когда могут отвести войска от границы с Украиной

Владимир Козырь
17 февраля, 00:31
Ситуацию с русскими войсками прокомментировал посол РФ в Ирландии

Войска РФ могут вернуться на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель/Фото: коллаж: "Сегодня"

Посол Российской Федерации в Ирландии Юрий Филатов заявил, что российские войска вблизи Украины вернутся на свои обычные позиции в течение трех-четырех недель. Отведение должно начаться также после завершения учений в Беларуси.

Об этом сообщает Reuters.

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Подробности

По словам Юрия Филатова, учения завершатся к 20 февраля.

"Что я могу сказать, возможно, в течение трех-четырех недель конфигурация сил в западном регионе России вернется к своему обычному стандартному положению. Мы проводим плановые учения с участием белорусских вооруженных сил. Они завершатся к 20 февраля, и эти войска будут выведены. Вы можете проверить это на следующей неделе", — заявил Филатов.

Разведка США

Спутники американской разведки зафиксировали, как на территории Беларуси в нескольких километрах от границы Украины появился понтонный мост, по которому может пойти военная техника. Переправу через реку Припять построили в течение двух последних дней.

"Россия строит мосты, полевые госпитали, всевозможную вспомогательную инфраструктуру. Вот почему мы на самом деле не воспринимаем всерьез их заявления о деэскалации", — сообщает американский телеканал CNN.

Три информированных источника сообщили CNN, что спецслужбы западных стран внимательно следят за строительством вспомогательной инфраструктуры вблизи границ Украины.

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Ситуация

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