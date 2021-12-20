Считанные дни до вторжения – СМИ сообщили, когда войска России войдут в Украину

Разведка Британии подготовила свое правительство к неутешительному сценарию / Коллаж "Сегодня"

Британская разведка предупредила кабинет министров Соединенного Королевства о "реальной возможности" вторжения России в Украину в канун Рождества. В таком случае это совпадет с 42-й годовщиной вторжения Советского Союза в Афганистан.

Об этом сообщает британский таблоид Daily Star со ссылкой на свои источники.

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Обеспокоенность Лондона

"И министерство обороны, и министерство иностранных дел отказались комментировать, какие действия Великобритания может предпринять в случае российского вторжения. Полковник Ричард Кемп, бывший командующий в Афганистане, сказал: "Нет возможности прямого военного вмешательства Великобритании, НАТО или США в случае нападения России на Украину. Наиболее вероятный вариант – дипломатические и экономические санкции", – сказано в статье британских журналистов.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятным, что Лондон и его союзники отправят войска в Украину в случае российского вторжения.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вторжение России в Украину станет катастрофой для всего мира. По его словам, если РФ начнет полномасштабную войну против Украины, то страну-агрессора ждут серьезные последствия.

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При этом Джонсон провел свой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, во время которого также предостерег хозяина Кремля от вторжения.

Ситуация на границе