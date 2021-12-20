Лічені дні до вторгнення – ЗМІ повідомили, коли війська Росії увійдуть в Україну

Розвідка Британії підготувала свій уряд до невтішного сценарію / Колаж "Сьогодні"

Британська розвідка попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва. У такому разі це співпаде з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.

Про це повідомляє британський таблоїд Daily Star з посиланням на джерела.

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Занепокоєння Лондона

"І міністерство оборони, і міністерство закордонних справ відмовилися коментувати, які дії Велика Британія може вжити у разі російського вторгнення. Полковник Річард Кемп, колишній командувач в Афганістані, сказав: "Немає можливості прямого військового втручання Великобританії, НАТО чи США у разі нападу Росії на Україну. Найімовірніший варіант – дипломатичні та економічні санкції ", – сказано у статті британських журналістів.

Раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес назвав малоймовірним, що Лондон та його союзники відправлять війська в Україну у разі російського вторгнення.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане катастрофою для світу. За його словами, якщо РФ розпочне повномасштабну війну проти України, то на країну-агресора чекають серйозні наслідки.

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При цьому Джонсон провів свою телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якого також застеріг господаря Кремля від вторгнення.

Ситуація на кордоні