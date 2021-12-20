Лічені дні до вторгнення – ЗМІ повідомили, коли війська Росії увійдуть в Україну

Розвідка Британії підготувала свій уряд до невтішного сценарію / Колаж "Сьогодні"
Британська розвідка попередила кабінет міністрів Сполученого Королівства про "реальну можливість" вторгнення Росії в Україну напередодні Різдва. У такому разі це співпаде з 42-ю річницею вторгнення Радянського Союзу до Афганістану.
Про це повідомляє британський таблоїд Daily Star з посиланням на джерела.
Занепокоєння Лондона
"І міністерство оборони, і міністерство закордонних справ відмовилися коментувати, які дії Велика Британія може вжити у разі російського вторгнення. Полковник Річард Кемп, колишній командувач в Афганістані, сказав: "Немає можливості прямого військового втручання Великобританії, НАТО чи США у разі нападу Росії на Україну. Найімовірніший варіант – дипломатичні та економічні санкції ", – сказано у статті британських журналістів.
Раніше міністр оборони Великобританії Бен Уоллес назвав малоймовірним, що Лондон та його союзники відправлять війська в Україну у разі російського вторгнення.
Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане катастрофою для світу. За його словами, якщо РФ розпочне повномасштабну війну проти України, то на країну-агресора чекають серйозні наслідки.
При цьому Джонсон провів свою телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, під час якого також застеріг господаря Кремля від вторгнення.
Ситуація на кордоні
- Росія, яка зажадала від Заходу гарантій своєї безпеки від розширення НАТО на схід, продовжує стягувати свої війська до кордону України. Про це свідчать знімки із супутників, зроблені в період з 9 по 14 грудня.
- 16 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським заявив, що Альянс чітко бачить російські танки, що скупчилися біля кордонів України.
- США підготували великий пакет санкцій, який має охолодити бажання Кремля вторгнутися на територію України. Там існує і пропозиція відключити РФ від платіжної системи SWIFT.
- При цьому у Москві видали чергову загрозу якщо США та НАТО не захочуть надавати гарантії від розширення НАТО на схід.