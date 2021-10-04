Убийства трех лидеров оппозиции: Саакашвили обвинили в жутком плане

В Грузии заявили, что Саакашвили хотел устроить провокацию на акции в Тбилиси / Фото: Getty Images

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что задержанный Михеил Саакашвили и его команда планировали убийства оппозиционеров.

Об этом он заявил в эфире телекомпании "Имеди", пишет Sputnik Georgia.

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По информации спецслужб, Саакашвили хотел организовать провокацию на акции в Тбилиси.

"Их план был такой: во время кульминации и мобилизации около 10 тысяч человек, и, наверно, они смогли бы этого достичь, полиции пришлось бы задержать Саакашвили и, возможно, использовать спецтехнику. И в это время одной из версий рассматривалось убийство в суматохе нескольких оппозиционных лидеров... Это было одной из версий их плана с целью делегитимизации нашего руководства, за рубежом бы показали, как тут убивают оппозиционных лидеров. И тогда бы они потребовали отставки правительства и назначения внеочередных выборов", – заявил Гарибашвили.

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Гарибашвили отметил, что лидер "Единого Национального движения" Ника Мелия не поддержал эту идею.

Тем временем Ника Мелия анонсировал на своей странице в Facebook акцию в поддержку Саакашвили.

Митинг "Свободу Мише" собираются провести в замке Рустави 4 октября в 15:00.

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Что известно о задержании

Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать.

через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах. По его прибытии появилась информация, что его готовятся арестовать. Саакашвили все же задержали в Грузии . У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем.

. У правоохранительных органов была предварительная информация о его перемещении из Украины в Грузию, и этот процесс происходил под полным контролем. Впоследствии СМИ начали публиковать первые кадры ареста бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси.

бывшего президента Грузии. По информации гендиректора телекомпании "Мтавари Архи" Ники Гварамия, Саакашвили был задержан в Тбилиси. После ареста МИД Украины потребовал от посольства Грузии объяснений об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили.

об основаниях и обстоятельствах задержания гражданина Украины Михаила Саакашвили. Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили.

для освобождения главы Исполнительного комитета реформ Михеила Саакашвили. Премьер-министр Грузии назвал условие возвращения Михеила Саакашвили в Украину.