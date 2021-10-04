Вбивства трьох лідерів опозиції: Саакашвілі звинуватили у страшному плані

У Грузії заявили, що Саакашвілі хотів влаштувати провокацію на акції в Тбілісі / Фото: Getty Images

Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що затриманий Михеїл Саакашвілі і його команда планували вбивства опозиціонерів.

Про це він заявив в ефірі телекомпанії "Імеді", пише Sputnik Georgia.

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За інформацією спецслужб, Саакашвілі хотів організувати провокацію на акції в Тбілісі.

"Їхній план був такий: під час кульмінації та мобілізації близько 10 тисяч осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі та, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство у метушні кількох опозиційних лідерів... Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном би показали, як тут вбивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", – заявив Гарібашвілі.

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Гарібашвілі зазначив, що лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія не підтримав цю ідею.

Тим часом Ніка Мелія анонсував на своїй сторінці в Facebook акцію на підтримку Саакашвілі.

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Що відомо про затримання

Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.

через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати. Саакашвілі все ж затримали в Грузії . У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.

. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем. Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.

колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі. Після арешту, МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.

про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.

для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі. Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Михеїла Саакашвілі в Україну.