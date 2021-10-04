Вбивства трьох лідерів опозиції: Саакашвілі звинуватили у страшному плані

У Грузії заявили, що Саакашвілі хотів влаштувати провокацію на акції в Тбілісі / Фото: Getty Images
Прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що затриманий Михеїл Саакашвілі і його команда планували вбивства опозиціонерів.
Про це він заявив в ефірі телекомпанії "Імеді", пише Sputnik Georgia.
За інформацією спецслужб, Саакашвілі хотів організувати провокацію на акції в Тбілісі.
"Їхній план був такий: під час кульмінації та мобілізації близько 10 тисяч осіб, і, напевно, вони змогли б цього досягти, поліції довелося б затримати Саакашвілі та, можливо, використовувати спецтехніку. І в цей час однією з версій розглядалося вбивство у метушні кількох опозиційних лідерів... Це було однією з версій їхнього плану з метою делегітимізації нашого керівництва, за кордоном би показали, як тут вбивають опозиційних лідерів. І тоді б вони зажадали відставки уряду і призначення позачергових виборів", – заявив Гарібашвілі.
Гарібашвілі зазначив, що лідер "Єдиного національного руху" Ніка Мелія не підтримав цю ідею.
Тим часом Ніка Мелія анонсував на своїй сторінці в Facebook акцію на підтримку Саакашвілі.
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Що відомо про затримання
- Експрезидент Грузії прилетів до країни через 8 років після того, як покинув її. Він мав намір підтримати свою партію на виборах. Після його прибуття з'явилася інформація, що його готуються заарештувати.
- Саакашвілі все ж затримали в Грузії. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, і цей процес відбувався під повним контролем.
- Згодом ЗМІ почали публікувати перші кадри арешту колишнього президента Грузії. За інформацією гендиректора телекомпанії "Мтаварі Архі" Ніки Гварамія, Саакашвілі був затриманий у Тбілісі.
- Після арешту, МЗС України зажадало від посольства Грузії пояснень про підстави та обставини затримання громадянина України Михеїла Саакашвілі.
- Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що Україна зробить все можливе для звільнення глави Виконавчого комітету реформ Михеїла Саакашвілі.
- Прем'єр-міністр Грузії назвав умову повернення Михеїла Саакашвілі в Україну.