Никакой Украины. Власти Грузии назвали срок отсидки Саакашвили

Саакашвили проведет в тюрьме около 6 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Досрочное освобождение из заключения главы исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили исключено. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, Саакашвили является главным преступником, и по прогнозам, в тюрьме он проведет не менее шести лет.

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"Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Сейчас умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и что грузинские власти намереваются передать его Украине. Все эти "информации" – полный абсурд", – сказал Гарибашвили.

Напомним, что сегодня грузинским журналистам удалось сделать первую фотографию Михеила Саакашвили из тюрьмы Рустави. Вскоре было опубликовано видео, на котором Саакашвили из окна камеры приветствует соратников. Экс-президент держался за решетки на окне и пытался показать руками сердце.

Накануне Саакашвили посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии заявили, что готовы выполнить данное требование, если задержанный согласится. Саакашвили и его защитники выступили категорически против его перевода в клинику 18-го пенитенциарного учреждения потому, что политику там не будет обеспечена безопасность.

Саакашвили в грузинском заточении