Никакой Украины. Власти Грузии назвали срок отсидки Саакашвили

Саакашвили проведет в тюрьме около 6 лет / Фото: Коллаж: Сегодня
Досрочное освобождение из заключения главы исполнительного комитета реформ Украины Михеила Саакашвили исключено. Об этом рассказал журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, пишет Интерфакс-Украина.
По его словам, Саакашвили является главным преступником, и по прогнозам, в тюрьме он проведет не менее шести лет.
"Главный преступник в тюрьме, и он проведет там как минимум шесть лет. Сейчас умышленно распространяют информацию, что якобы Саакашвили будет досрочно освобожден, и что грузинские власти намереваются передать его Украине. Все эти "информации" – полный абсурд", – сказал Гарибашвили.
Напомним, что сегодня грузинским журналистам удалось сделать первую фотографию Михеила Саакашвили из тюрьмы Рустави. Вскоре было опубликовано видео, на котором Саакашвили из окна камеры приветствует соратников. Экс-президент держался за решетки на окне и пытался показать руками сердце.
Накануне Саакашвили посетил консилиум врачей и рекомендовал его госпитализацию. Власти Грузии заявили, что готовы выполнить данное требование, если задержанный согласится. Саакашвили и его защитники выступили категорически против его перевода в клинику 18-го пенитенциарного учреждения потому, что политику там не будет обеспечена безопасность.
Саакашвили в грузинском заточении
- Экс-президент Грузии прилетел в страну через 8 лет после того, как покинул ее. Он намеревался поддержать свою партию на выборах, но Саакашвили все же задержали в Грузии.
- Ранее ему были вынесены два приговора – по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он должен провести в тюрьме шесть лет с момента ареста 1 октября. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета – их пока рассматривают суды.
- Президент Владимир Зеленский пообещал, что Украина сделает все возможное для освобождения Саакашвили, а премьер-министр Грузии заявил, что политик вернется в Украину только после того, как отсидит срок в тюрьме.
- Политик объявил о голодовке и из-за этого у него резко ухудшилось здоровье. Он заявлял, что похудел за решеткой на 15 кг. У Саакашвили начались проблемы с моторикой и дикцией.
- Лечащий врач Михеила Саакашвили, навестивший экс-президента Грузии в тюрьме, был в ужасе от состояния здоровья своего пациента. Он сообщил, что Саакашвили ничего не есть и пьет только воду. При этом Кипшидзе заявил, что Саакашвили противопоказано голодание, поскольку он имеет редкую наследственную болезнь под названием талассемия.