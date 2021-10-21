Жодної України. Влада Грузії назвала строк відсидки Саакашвілі

Саакашвілі проведе у в'язниці близько 6 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Дострокове звільнення з в'язниці голови виконавчого комітету реформ України Міхеїла Саакашвілі виключено. Про це розповів журналістам прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, Саакашвілі є головним злочинцем, і за прогнозами, в тюрмі він проведе не менше шести років.

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"Головний злочинець у в'язниці, і він проведе там як мінімум шість років. Зараз навмисне поширюють інформацію, що нібито Саакашвілі буде достроково звільнений, і що грузинська влада має намір передати його Україні. Всі ці "інформації" – цілковитий абсурд", – сказав Гарібашвілі.

Нагадаємо, що сьогодні грузинським журналістам вдалося зробити першу фотографію Міхеїла Саакашвілі з в'язниці Руставі.

Незабаром було опубліковано відео, на якому Саакашвілі з вікна камери вітає соратників. Експрезидент тримався за ґрати на вікні і намагався показати руками серце.

Напередодні Саакашвілі відвідав консиліум лікарів і рекомендував його госпіталізацію. Влада Грузії готова виконати цю вимогу, якщо погодиться сам затриманий. У той же час адвокат Саакашвілі Беки Басила зазначив, що політик і його захисники не погоджуються з госпіталізацією до клініки 18-ї пенітенціарної установи тому, що Саакашвілі там не буде забезпечена безпека.

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Саакашвілі в грузинському ув'язненні