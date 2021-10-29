"Мне нравится, что он готов отдать жизнь за страну" – трогательная речь мамы Саакашвили о сыне

Мама Саакашвили рассказала, как узнала об аресте сына / Коллаж "Сегодня"

Мама находящегося в заключении в СИЗО Рустави уже месяц третьего президента Грузии, главы Исполнительного комитета реформ при президенте Украины Михеила Саакашвили рассказала о своих переживаниях по поводу судьбы сына, о Лизе Ясько, и о том, как сын собирался возвращаться в Украину.

Об этом грузинский историк Гиули Аласания рассказала в программе "БАЦМАН".

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О возвращении сына на родину

Михеил ничего не сказал маме, когда именно собирается вернуться домой, каким образом и даже когда приехал, Гиули узнала об этом из теленовостей.

"Я не знала, что он возвращается. Он говорил, что возвращается и я знала, что это он сделает. Я даже не собиралась с ним говорить на эту тему: если он принял решение – это конец, он это сделает. А потом он пропал на два дня. Я не ожидала, что он исчезнет вдруг, но я ожидала, что он что-то сделает. А потом появился билет – наш общий. Я разу поняла, что никакого совместного возращения не будет. Что тут что-то другое. Потом появились вот эти видео", – рассказала Гиули Аласания о том, как узнала о приезде сына.

О Лизе Ясько

На вопрос, какие отношения у Гиули Аласании с возможной второй невесткой, мама Саакашвили ответила, что отношения нормальные.

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"Нормальные отношения. Она все время работает, учится. Такая – сильная девочка. Интересная. У нее хорошее образование, она Оксфорд закончила. Талантливый человек. Очень музыкальная: играет, поет. Но кроме этого она очень увлечена своей работой, которой занимается сейчас", – отметила Гиули.

О настроении сына

Гиули Аласании два дня назад удалось навестить сына в тюрьме и, по ее словам, он не растерял своего оптимизма.

"Я его буквально два дня назад видела – как-то получила разрешение. Он – оптимист, оптимист неисправимый. Он как-то с надеждой смотрит в будущее. Считает, что все будет хорошо. Правда, на каком основании, я не знаю. Сейчас начинать вступать в какую-то полемику, которая сейчас заранее обреченная, мне не хотелось. Когда я приехала, он как-то явно не хотел, чтобы мы говорили. Как-то избегал вопросов, я и не собиралась ему задавать вопросы, я почувствовала как-то, что не надо их задавать", – сказала с грустью в голосе женщина.

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О помиловании

Гиули Аласания не считает, что будет справедливым, если ее сына осудят, а потом президент, который вернулся в страну благодаря политике Михеила Саакашвили, его помилует. По мнению женщины, это будет несправедливо.

"Я считают, что моему сыну за все, что он делает для Грузии полагается сказать большое спасибо, а не ожидать помилования. Он ничего не совершил", – говорит Гиули Аласания.

Пожелание сыну

Гиули всячески избегала говорить о том трудном положении, в котором ее сын сейчас оказался. Под конец интервью она отметила, что как мать очень желает ему здоровья и благополучия.

"Я хочу ему сказать, чтобы он чуть-чуть подумал и о себе тоже. Мне, конечно, очень нравится, что он делает для Грузии. Но для меня, как матери, очень важно, чтобы он был жив и здоров. Для меня это очень важно", – сказала Аласания.

События 29 октября