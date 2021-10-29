"Мені подобається, що він готовий віддати життя за країну" – зворушлива мова мами Саакашвілі про сина

Мама Саакашвілі розповіла, як дізналася про арешт сина / Колаж "Сьогодні"

Мама третього президента Грузії, голови Виконавчого комітету реформ при президенті України Міхеїла Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні у СІЗО Руставі вже місяць, розповіла про свої переживання стосовно долі сина, про Лізу Ясько та про те, як син збирався повертатися в Україну.

Про це грузинський історик Гіулі Аласанія розповіла у програмі "БАЦМАН".

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Про повернення сина на батьківщину

Міхеїл нічого не сказав матері, коли саме збирається повернутися додому, яким чином і навіть коли приїхав, Гіулі дізналася про це з теленовин.

"Я не знала, що він вертається. Він казав, що повертається, і я знала, що це він зробить. Я навіть не збиралися з ним говорити на цю тему: якщо він прийняв рішення – це кінець, він це зробить. А потім він зник на два дні. Я не очікувала, що він зникне раптом, але я чекала, що він щось зробить. А потім з'явився квиток – наш спільний. Я зрозуміла, що ніякого спільного повернення не буде. Що тут щось інше. Потім з'явилися ось ці відео", – розповіла Гіулі Аласанія про те, як дізналася про приїзд сина.

Про Лізу Ясько

На питання, які стосунки у Гіулі Аласанія з можливою другою невісткою, мама Саакашвілі відповіла, що стосунки нормальні.

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"Нормальні стосунки. Вона постійно працює, навчається. Така – сильна дівчинка. Цікава. Вона має гарну освіту, вона Оксфорд закінчила. Талановита людина. Дуже музична: грає, співає. Але, крім цього, вона дуже захоплена своєю роботою, якою займається зараз", – зазначила Гіулі.

Про настрій сина

Гіулі Аласанії два дні тому вдалося відвідати сина у в'язниці і, за її словами, він не втратив свого оптимізму.

"Я його буквально два дні тому бачила – якось отримала дозвіл. Він – оптиміст, оптиміст непоправний. Він якось із надією дивиться у майбутнє. Вважає, що все буде гаразд. Щоправда, на якій підставі, я не знаю. Зараз починати вступати в якусь полеміку, яка зараз наперед приречена, мені не хотілося. Коли я приїхала, він явно не хотів, щоб ми говорили. Якось уникав питань, я і не збиралася йому ставити запитання, я відчула якось, що не треба їх ставити", – сказала з сумом у голосі жінка.

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Про помилування

Гіулі Аласанія не вважає, що буде справедливим, якщо її сина засудять, а потім президент, який повернувся до країни завдяки політиці Міхеїла Саакашвілі, помилує його. На думку жінки, це буде несправедливо.

"Я вважають, що моєму синові за все, що він робить для Грузії, слід сказати велике спасибі, а не чекати помилування. Він нічого не вчинив", – каже Гіулі Аласанія.

Побажання синові

Гіулі всіляко уникала говорити про те скрутне становище, в якому її син зараз опинився. Під кінець інтерв'ю вона наголосила, що як мати дуже бажає йому здоров'я.

"Я хочу йому сказати, щоб він трохи подумав і про себе теж. Мені, звичайно, дуже подобається, що він робить для Грузії. Але для мене, як матері, дуже важливо, щоб він був живим і здоровим. Для мене це дуже важливо ", – сказала Аласанія.

Події 29 жовтня