Майдан против Зеленского: будут ли еще походы на Банковую и ждать ли перевыборов

Активисты считают Владимира Зеленского и Андрея Ермака предателями. Фото: коллаж "Сегодня"
Вечером 1 декабря в Киеве прошли сразу две акции протеста против президента Украины Владимира Зеленского. Будет ли продолжение "уличной политики"?
Что произошло
В митингах, которые начались на Майдане Незалежности и переместились на Банковую, участвовали сторонники партий "Европейская солидарность" и "Голос", а также активисты организаций "Национальный корпус" и "Демократична сокира". Участники демонстраций требовали отставки президента и главы его Офиса Андрея Ермака, а также роспуска Верховной рады. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на этот день якобы планировался "госпереворот".
Протестующие высмеяли заявление президента, назвав свою акцию "Защити Украину – Останови переворот" и назвали эту дату "Днем провокатора". Около 2 тысяч протестующих прошли от Майдана Независимости к Офису президента с плакатами: "Украина предательства не терпит", "Какой олигарх платит "Слугам" в конвертах?" и "Ермака в Сибирь".
В акции протеста также принял участие экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, заявивший, что угроза переворота идет с Банковой, а Офис президента погряз в тотальной коррупции. Присутствовал на митинге и журналист Юрий Бутусов, повздоривший с президентом Зеленским на его пресс-марафоне 26 ноября.
"Президент обвинил меня в гибели людей. Так вот, на днях я подаю иск против Зеленского. Чтобы он ответил перед народом за свою ложь", – заявил Бутусов.
Под Офисом президента митингующие скандировали: ""Импичмент" и "Зелю Прочь", после чего забросали здание мелочью и покинули Банковую.
Почему вспыхнула акция
Протестующие ополчились против Зеленского и его главы офиса по двум причинам – скандал с операцией по задержанию "вагнеровцев" и намерение главы государства попытаться решить вопрос Донбасса с Владимиром Путиным во время прямых переговоров.
Руководителя Офиса президента Украины участники акции называли "кротом", якобы слившим России информацию о ее подготовке. Напомним, увольнение Ермакастало главным требованием предыдущего митинга, который состоялся сразу же после выхода расследования Bellingcat по вагнеровцам.
Что планировали
Оппозиция и националистические организации рассчитывали, что скандал с провалом операции по задержанию "вагнеровцев" "взорвет" общество и люди массово выйдут на улицы.
"По задумке организаторов, данная тема должна была стать неким триггером", – говорит "Сегодня" политолог Алексей Якубин.
С ним соглашается политолог Игорь Петренко.
"Вагнергейт" мог стать поводом подстегнуть недовольных властью выйти на протест. Но акция протеста оказалась короткой", – говорит нам эксперт.
Где бессрочная акция
Алексей Якубин отмечает, что многие граждане Украины разочаровались в прошлой и нынешней власти.
"Теперь с опаской относятся к "Майданам" и думают: "а не будет ли хуже после новой революции?" – говорит Якубин.
Политолог Вадим Карасев цель акции – другая.
"Это не спонтанный "Майдан". Цель акции – давить на власть, если она не реагирует на критику в парламенте. Но с другой стороны, прошлый "Майдан" тоже не сразу стал массовым", – говорит Карасев.
Недовольство Зеленским растет
По словам политологов, украинцы разочаровываются в Зеленском из-за отсутствия реализации его обещаний.
Согласно опросу Киевского международного института социологии, 58,2% украинцев уже не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок, а президентская партия "Слуга народа" впервые с момента своего создания в 2019 году уступила в рейтинге "Европейской солидарности". Политсила Порошенко вырвалась на первое место, набрав 17,1% поддержки среди респондентов. А "Слуга народа" получила всего 15%.
Что будет дальше
Полное отсутствие реакции на протестующих может спровоцировать более массовые митинги.
"Если власть не выполняет своих обязательств и не реагирует на критику общества, включается уличная политика", – объясняет Карасев.
Алексей Якубин отмечает, что митинги перерастут в масштабный "Майдан" лишь в том случае, если их тема вызовет резонанс во всем обществе, а не только среди отдельных политических сил и организаций.
По мнению политологов, уровень протестной активности увеличится ближе к февралю, когда могут объединиться вопросы энергетики, тарифов, Донбасса, а, следовательно, объединятся и протестные группы.
"В таком случае, можно ожидать более глобальных акций и даже требований проведения досрочных парламентских выборов", – подытожил Карасев.
Банковая "защитилась"
Отметим, что на следующее утро после митингов, возле Офиса президента начали устанавливать новогодний городок. Совпадение или неслучайно, но уже второй год подряд именно в разгар протестов на Банковой появляются новогодние декорации, которые с легкостью выполняют роль "елки Януковича" на Майдане.
Так, 30 ноября 2020 года в центре Киева проходил "налоговый Майдан" и акция протеста обманутых вкладчиков банка "Аркада". В то же утро, территория Офиса президента была ограждена забором из-за монтажа новогоднего катка.
Протесты 1 декабря
- Напомним, сутра 1 декабря во время выступления президента Владимира Зеленского в Раде центр Киева был перекрыт полицией, а активисты заблокировали улицы Крещатик, Михайловская, Костельная и другие.
- Кроме того, протестующие зажгли фаеры перед зданием парламента. Митингующие сделали это под трек "Океана Эльзы" – "Мила моя, вставай"