Майдан против Зеленского: будут ли еще походы на Банковую и ждать ли перевыборов

Активисты считают Владимира Зеленского и Андрея Ермака предателями. Фото: коллаж "Сегодня"

Вечером 1 декабря в Киеве прошли сразу две акции протеста против президента Украины Владимира Зеленского. Будет ли продолжение "уличной политики"?

Что произошло

В митингах, которые начались на Майдане Незалежности и переместились на Банковую, участвовали сторонники партий "Европейская солидарность" и "Голос", а также активисты организаций "Национальный корпус" и "Демократична сокира". Участники демонстраций требовали отставки президента и главы его Офиса Андрея Ермака, а также роспуска Верховной рады. Ранее Владимир Зеленский заявлял, что на этот день якобы планировался "госпереворот".

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Протестующие высмеяли заявление президента, назвав свою акцию "Защити Украину – Останови переворот" и назвали эту дату "Днем провокатора". Около 2 тысяч протестующих прошли от Майдана Независимости к Офису президента с плакатами: "Украина предательства не терпит", "Какой олигарх платит "Слугам" в конвертах?" и "Ермака в Сибирь".

В акции протеста также принял участие экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, заявивший, что угроза переворота идет с Банковой, а Офис президента погряз в тотальной коррупции. Присутствовал на митинге и журналист Юрий Бутусов, повздоривший с президентом Зеленским на его пресс-марафоне 26 ноября.

"Президент обвинил меня в гибели людей. Так вот, на днях я подаю иск против Зеленского. Чтобы он ответил перед народом за свою ложь", – заявил Бутусов.

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Под Офисом президента митингующие скандировали: ""Импичмент" и "Зелю Прочь", после чего забросали здание мелочью и покинули Банковую.

Протестующие назвали этот день "Днем провокатора". Фото: Liga.net

Почему вспыхнула акция

Протестующие ополчились против Зеленского и его главы офиса по двум причинам – скандал с операцией по задержанию "вагнеровцев" и намерение главы государства попытаться решить вопрос Донбасса с Владимиром Путиным во время прямых переговоров.

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Руководителя Офиса президента Украины участники акции называли "кротом", якобы слившим России информацию о ее подготовке. Напомним, увольнение Ермакастало главным требованием предыдущего митинга, который состоялся сразу же после выхода расследования Bellingcat по вагнеровцам.

Что планировали

Оппозиция и националистические организации рассчитывали, что скандал с провалом операции по задержанию "вагнеровцев" "взорвет" общество и люди массово выйдут на улицы.

"По задумке организаторов, данная тема должна была стать неким триггером", – говорит "Сегодня" политолог Алексей Якубин.

С ним соглашается политолог Игорь Петренко.

"Вагнергейт" мог стать поводом подстегнуть недовольных властью выйти на протест. Но акция протеста оказалась короткой", – говорит нам эксперт.

Алексей Якубин: "Данная тема должна была стать триггером" / Фото: Facebook

Где бессрочная акция

Алексей Якубин отмечает, что многие граждане Украины разочаровались в прошлой и нынешней власти.

"Теперь с опаской относятся к "Майданам" и думают: "а не будет ли хуже после новой революции?" – говорит Якубин.

Политолог Вадим Карасев цель акции – другая.

"Это не спонтанный "Майдан". Цель акции – давить на власть, если она не реагирует на критику в парламенте. Но с другой стороны, прошлый "Майдан" тоже не сразу стал массовым", – говорит Карасев.

Игорь Петренко: "Главными организаторами были старые политики" / Фото: Facebook

Недовольство Зеленским растет

По словам политологов, украинцы разочаровываются в Зеленском из-за отсутствия реализации его обещаний.

Согласно опросу Киевского международного института социологии, 58,2% украинцев уже не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок, а президентская партия "Слуга народа" впервые с момента своего создания в 2019 году уступила в рейтинге "Европейской солидарности". Политсила Порошенко вырвалась на первое место, набрав 17,1% поддержки среди респондентов. А "Слуга народа" получила всего 15%.

58,2% украинцев не поддерживают выдвижение Зеленского на второй срок / Фото: Офис Президента Украины

Что будет дальше

Полное отсутствие реакции на протестующих может спровоцировать более массовые митинги.

"Если власть не выполняет своих обязательств и не реагирует на критику общества, включается уличная политика", – объясняет Карасев.

Алексей Якубин отмечает, что митинги перерастут в масштабный "Майдан" лишь в том случае, если их тема вызовет резонанс во всем обществе, а не только среди отдельных политических сил и организаций.

По мнению политологов, уровень протестной активности увеличится ближе к февралю, когда могут объединиться вопросы энергетики, тарифов, Донбасса, а, следовательно, объединятся и протестные группы.

"В таком случае, можно ожидать более глобальных акций и даже требований проведения досрочных парламентских выборов", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Чем больше будет недовольных властью, тем чаще будут происходить акции протестов" / Фото: Facebook

Банковая "защитилась"

Отметим, что на следующее утро после митингов, возле Офиса президента начали устанавливать новогодний городок. Совпадение или неслучайно, но уже второй год подряд именно в разгар протестов на Банковой появляются новогодние декорации, которые с легкостью выполняют роль "елки Януковича" на Майдане.

Так, 30 ноября 2020 года в центре Киева проходил "налоговый Майдан" и акция протеста обманутых вкладчиков банка "Аркада". В то же утро, территория Офиса президента была ограждена забором из-за монтажа новогоднего катка.

Офис президента защитился от протестов новогодними домиками / Фото: Telegram

Протесты 1 декабря