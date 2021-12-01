Три ультиматума Зеленскому – Майдан выдвинул требования

По итогам часового вече под названием "Защити Украину – останови переворот", прошедшего вечером 1 декабря на Майдане в Киеве, собравшиеся несколько тысяч членов разных организаций выдвинули свои требования к президенту.
Требования прописаны в меморандуме, который был зачитан со сцены на Майдане Незалежности.
Требование к Зеленскому
Глава политической партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко зачитал меморандум, в котором сказано, что от президента Владимира Зеленского сейчас требуется:
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- уволить главу Офиса президента Андрея Ермака;
- распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы;
- пойти в отставку.
Гудыменко объявил о создании Координационного совета оппозиции, куда предложил войти всем желающим политическим силам, а также объявил о бессрочной кампании за полную перезагрузку власти.
Протесты 1 декабря
- Напомним, с самого утра весь центр Киева был перекрыт, полиция оцепила правительственный квартал. Активисты заблокировали улицы Крещатик, Михайловская, Костельная и другие. Под зданием ВР и в окрестностях огромное количество правоохранителей. А все это было "в честь" выступления президента Владимира Зеленского в Раде.
- Кроме того, протестующие зажгли фаеры под Верховной Радой. Митингующие сделали это под трек "Океана Эльзы" – "Мила моя, вставай"