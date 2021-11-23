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Уволить Ермака или уйти в отставку: что ждет Зеленского через 10 дней после ультиматума

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор раздела Власть
23 ноября, 05:29
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Устоит ли Банков против протестов или придется "пожертвовать" Ермаком
Когда под Банковую выйдут 50-100 тысяч человек, Зеленский будет вынужден уволить Ермака или сам уйти в отставку. Фото: коллаж "Сегодня"
Когда под Банковую выйдут 50-100 тысяч человек, Зеленский будет вынужден уволить Ермака или сам уйти в отставку. Фото: коллаж "Сегодня"

В день восьмой годовщины Революции достоинства, под Офисом президента состоялась акция протеста, участники которой требовали от Владимира Зеленского уволить руководителя его Офиса Андрея Ермака из-за срыва операции по "вагнеровцам". Митингующие дали президенту 10 дней для принятия решения, а в случае отказа пригрозили начать бессрочную акцию за отставку самого Зеленского. Сайт "Сегодня" выяснил, какова вероятность того, что президент уволит Ермака.

Что произошло

В воскресенье, 21 ноября участники акции, посвященной 8-й годовщине начала Революции Достоинства, прошли по центру Киева и попытались прорваться к зданию Офиса президента на Банковой. Противостояние митингующих и правоохранителей продолжалось около получаса.

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Противостояние митингующих и правоохранителей продолжалось около получаса. Фото: kp.ua
Противостояние митингующих и правоохранителей продолжалось около получаса. Фото: kp.ua

В результате стычек колонная протестующих все же смогла пройти к зданию Офиса Зеленского и выдвинуть главе государства свое требование – уволить Андрея Ермака. Его обвинили в срыве операции по "вагнеровцам".

"Если через 10 дней (до 1 декабря) глава Офиса президента Андрей Ермак останется на своей должности, мы готовим бессрочную акцию за отставку Владимира Зеленского", – пообещали организаторы митинга.

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Уволит ли Зеленский Ермака

Политолог Вадим Карасев сомневается, что президент выполнит требование митинговавших.

"На Ермаке держится вся управленческая работа Офиса президента. Зеленский будет удерживать его в кресле изо всех сил", – говорит "Сегодня" Карасев.

Вадим Карасев: "Зеленский будет удерживать Ермака в кресле изо всех сил"
Вадим Карасев: "Зеленский будет удерживать Ермака в кресле изо всех сил" / Фото: Facebook

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С ним соглашается политолог Алексей Голобуцкий.

"Сегодня президент идет на серьезные риски, показывая свою близость с Ермаком и подчеркивая уникальную функциональность и незаменимость руководителя его Офиса. Митингующие вряд ли дождутся отставки Ермака. Он покинет Банковую лишь вместе с Зеленским", – уверен эксперт.

Политолог Александра Решмедилова также сомневается, что Зеленский уволит Ермака.

"Власть может попытаться убрать негатив в обществе, "переведя стрелки" на кого-то из чиновников и уволив очередного министра", – говорит она.

Операция "спасти главу Офиса"

Алексей Голобуцкий отмечает, что власть пытается парировать обвинения в провале операции "Вагнергейт" и возможном наличии "крота" на Банковой.

"Экс-директора ГУР Василия Бурбу, заявивишего, что он получил приказ о переносе даты задержания "вагнеровцев", из-за которого и была сорвана спецоперация, пытаются скомпрометировать тем, что он якобы имел отношение к "зачистке" Евромайдана. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович оправдывается, что Зеленский и Ермак до последнего отрицали проведение операции, защищая национальные интересы Украины", – говорит Голобуцкий.

Алексей Голобуцкий: "Украинцы все меньше верят заявлениям власти"
Алексей Голобуцкий: "Украинцы все меньше верят заявлениям власти" / Фото: Facebook

В свою очередь, Александра Решмедилова добавила, что у Зеленского полностью отсутствовала коммуникация.

"Общение с народом происходит в основном при помощи виедороликов, в которых президент говорит, но не слышит людей. У власти нет двухсторонней связи", – говорит нам Решмедилова.

Александра Решмедилова: "Президент говорит, но не слышит людей"
Александра Решмедилова: "Президент говорит, но не слышит людей" / Фото: Facebook

Будет ли новый "Майдан"

Вадим Карасев считает, что митинг на Банковой может перерасти в масштабный протест.

"21 ноября под Офис президента пришли около 2 тысяч человек. Это только начало. Зеленский стремительно теряет поддержку электората, который все больше в нем разочаровывается. Обвинения в тайных связях с Кремлем увеличат количество его противников", – говорит Карасев.

Алексей Голобуцкий также отмечает, что пока ситуация не кажется слишком опасной и критической для Зеленского, но, если в деле "вагнеровцев" всплывут доказательства шпионажа в пользу российских или других спецслужб, это "взорвет" ситуацию.

"Когда под Банковую выйдут 50-100 тысяч человек, у Зеленского не будет другого выхода. Он будет вынужден уволить Ермака или сам уйти в отставку", – говорит Голобуцкий.

Политолог Владимир Цыбулько отмечает, что действия Офиса президента, повлекшие провал спецоперации "Вагнергейт", не только подорвали авторитет Украины в глазах международных партнеров, но и нанесли удар по военным, разрабатывающим операцию.

"Сориться с военными очень опасно. Ветеранский корпус в Украине – наиболее сильная организованная общественная группа. У нее колоссальная поддержка побратимов, волонтеров и сопереживающих. Ветеранское движение более мощное, чем различные политические общественные организации. За них украинцы готовы выходить на протесты. А если к ветеранам присоединяться недовольные граждане с платежками – это будет разрушительная сила", – говорит "Сегодня" Цыбулько.

Владимир Цыбулько: "Если к ветеранам присоединяться недовольные граждане с платежками – это будет разрушительная сила"
Владимир Цыбулько: "Если к ветеранам присоединяться недовольные граждане с платежками – это будет разрушительная сила" / Фото: Facebook

От протеста до импичмента

По мнению политологов, говорить о том, что из-за требования уволить Ермака в Украине вспыхнет новый "Майдан" пока рано. Однако вероятность того, что протест будет становиться все более масштабным, существует. За 2,5 года правления Зеленского у украинцев накопилась масса вопросов к президенту и его команде, ответы на которые они не получают в видеороликах, публикуемых Банковой.

"В случае, если к митингующим из-за провала операции "Вагнергейт" присоединятся недовольные ростом тарифов, цен на продукты и топливо, очередными коррупционными скандалами, ситуация может привести к масштабным протестам с требованием проведения досрочных парламентских выборов или даже процедуры импичмента президента", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Ситуация может привести к масштабным протестам с требованием досрочных парламентских выборов или импичмента президента". Фото: censor.net
Вадим Карасев: "Ситуация может привести к масштабным протестам с требованием досрочных парламентских выборов или импичмента президента". Фото: censor.net

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в октябре текущего года президент Зеленский заявил, что не имеет отношения к срыву спецоперации по задержанию российских наемников из ЧВК "Вагнер". Об этом он рассказал на пресс-конференции в Трускавце.

Также мы информировали, что по словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, все расследование Bellingcat основывается только на информации нескольких отставников разведки и спецслужб Украины, без каких-либо подтверждений из официальных источников.

Стоит отметить, что расследователи Bellingcat, раскрывшие роль Банковой в срыве спецоперации по "вагнеровцам", одной из причин срыва операции называют неприязнь между руководителем ГУР Василием Бурбой и представителями Офиса президента.

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