Какие страны призвали своих граждан покинуть Украину – список

Из-за опасений военного конфликта 33 страны рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в нашу страну. В данный момент в аэропортах Украины ажиотажа не наблюдается.
Список стран
- США
- Япония
- Латвия
- Норвегия
- Южная Корея
- Австралия
- Израиль
- Северная Македония
- Нидерланды
- Черногория
- Дания
- Греция
- Эстония
- Великобритания
- Бельгия
- Финляндия
- Канада
- Новая Зеландия
- Кувейт
- Германия
- ОАЭ
- Литва
- Испания
- Италия
- Швеция
- Польша
- Палестинская национальная автономия
- Марокко
- Чехия
- Франция
- Бельгия
- Люксембург
- Румыния
Будет ли вторжение в Украину
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что информационное нагнетание вокруг возможного вторжения России в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.
- В то же время глава фракции "Слуга народа" Давида Арахамия заявлял, что Запад и США своими заявлениями о нападении России на Украину "сеют панику". Также он заявлял, что в Украине специально накаляют обстановку, озвучивая различные данные, когда вторгнется Россия в Украину.
- Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что некоторые мировые лидеры, которые приезжают в Украину, пытаются заставить украинское руководство выполнить Минские соглашения, но это приведет к большой войне с Россией.
Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщал, что Киев может пасть в течение 72 часов в случае полномасштабного вторжения России. По его словам, вторжение России может привести к захвату Киева и смертям 15 тысяч украинских военных и 4000 – российских.
Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что американская разведка поделилась информацией о новых планах Кремля и что сейчас угроза вторжения со стороны России и новые сценарии Кремля обсуждаются с западными партнерами.
Ситуация с эвакуацией
США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины. Отъезд дипломатов и их родственников санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих граждан, но считают такой шаг преждевременным.
Кроме того, власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан покинуть Украину.
11 февраля Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины.
12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства США в Киеве ряду дипломатов. Также стало известно об отзыве домой военных инструкторов.
Также из Украины начали уезжать российские дипломаты и сотрудники консульств. Москва решила пойти тем же путем, что и некоторые западные страны.
На фоне нарастающей напряженности 13 февраля Германия, Канада и Австралия перенесли свои консульства из-за угрозы вторжения России в Украину.