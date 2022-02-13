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Какие страны призвали своих граждан покинуть Украину – список

Наталья Магдык
13 февраля, 11:27
Внешнеполитические ведомства решили обезопасить граждан своих стран

Из-за опасений военного конфликта 33 страны рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, а также воздержаться от поездок в нашу страну. В данный момент в аэропортах Украины ажиотажа не наблюдается.

Список стран

  • США
  • Япония
  • Латвия
  • Норвегия
  • Южная Корея
  • Австралия
  • Израиль
  • Северная Македония
  • Нидерланды
  • Черногория
  • Дания
  • Греция
  • Эстония
  • Великобритания
  • Бельгия
  • Финляндия
  • Канада
  • Новая Зеландия
  • Кувейт
  • Германия
  • ОАЭ
  • Литва
  • Испания
  • Италия
  • Швеция
  • Польша
  • Палестинская национальная автономия
  • Марокко
  • Чехия
  • Франция
  • Бельгия
  • Люксембург
  • Румыния

Будет ли вторжение в Украину

  • Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что информационное нагнетание вокруг возможного вторжения России в Украину является частью внутренней политики США, Великобритании и других стран Запада.
  • Бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов считает, что некоторые мировые лидеры, которые приезжают в Украину, пытаются заставить украинское руководство выполнить Минские соглашения, но это приведет к большой войне с Россией.

  • Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли сообщал, что Киев может пасть в течение 72 часов в случае полномасштабного вторжения России. По его словам, вторжение России может привести к захвату Киева и смертям 15 тысяч украинских военных и 4000 – российских.

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  • Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что американская разведка поделилась информацией о новых планах Кремля и что сейчас угроза вторжения со стороны России и новые сценарии Кремля обсуждаются с западными партнерами.

Ситуация с эвакуацией

США, Великобритания и Австралия начали эвакуировать своих дипломатов из Украины. Отъезд дипломатов и их родственников санкционирован из-за угрозы военных действий со стороны России. Кроме того, гражданам рекомендуется отказаться от поездок в Украину. В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что уважают право иностранных государств на обеспечение безопасности своих граждан, но считают такой шаг преждевременным.

Кроме того, власти Японии, Южной Кореи и Нидерландов призвали своих граждан покинуть Украину.

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11 февраля Израиль порекомендовал своим гражданам покинуть Украину из-за опасности. МИД страны объявил об эвакуации семей дипломатов и посланников из Украины.

12 февраля Госдепартамент США приказал выехать из посольства США в Киеве ряду дипломатов. Также стало известно об отзыве домой военных инструкторов.

Также из Украины начали уезжать российские дипломаты и сотрудники консульств. Москва решила пойти тем же путем, что и некоторые западные страны.

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На фоне нарастающей напряженности 13 февраля Германия, Канада и Австралия перенесли свои консульства из-за угрозы вторжения России в Украину.