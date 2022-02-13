Які країни закликали своїх громадян залишити Україну – список

Через побоювання військового конфлікту 33 країни рекомендували своїм громадянам залишити територію України, а також утриматися від поїздок до нашої країни. Наразі в аеропортах України ажіотажу не спостерігається.

Список країн

США

Японія

Латвія

Норвегія

Південна Корея

Ізраїль

Північна Македонія

Нідерланди

Австралія

Чорногорія

Данія

Греція

Естонія

Велика Британія

Бельгія

Фінляндія

Канада

Нова Зеландія

Кувейт

Німеччина

ОАЕ

Литва

Іспанія

Італія

Швеція

Польща

Палестинська національна автономія

Марокко

Чехія

Франція

Бельгія

Люксембург

Румунія

Чи буде вторгнення в Україну

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що інформаційне нагнітання навколо можливого вторгнення Росії в Україну є частиною внутрішньої політики США, Великої Британії та інших країн Заходу.

Колишній радник президента РФ Володимира Путіна Андрій Іларіонов вважає, що деякі світові лідери, які приїжджають до України, намагаються змусити українське керівництво виконати Мінські угоди. Але це призведе до великої війни з Росією.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі повідомляв, що Київ може впасти протягом 72 годин у разі повномасштабного вторгнення Росії. За його словами, вторгнення Росії може призвести до захоплення Києва та смертей 15 тисяч українських військових та 4000 – російських. Реклама

Окрім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що американська розвідка поділилася інформацією про нові плани Кремля і що зараз загроза вторгнення з боку Росії та нові сценарії Кремля обговорюються із західними партнерами.

Ситуація із евакуацією

США, Велика Британія та Австралія почали евакуювати своїх дипломатів з України. Від'їзд дипломатів та їхніх родичів санкціонований через загрозу воєнних дій з боку Росії. Крім того, громадянам рекомендується відмовитись від поїздок в Україну. В Міністерстві закордонних справ України зазначили, що поважають право іноземних держав на безпеку своїх громадян, але вважають такий крок передчасним.

Крім того, влада Японії, Південної Кореї та Нідерландів закликали своїх громадян покинути Україну.

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11 лютого Ізраїль порадив своїм громадянам залишити Україну через небезпеку. МЗС країни оголосило про евакуацію сімей дипломатів та посланців з України.

12 лютого Держдепартамент США наказав виїхати з посольства США у Києві низці дипломатів. Також стало відомо про відкликання додому військових інструкторів.

Також з України розпочали їхати російські дипломати та співробітники консульств. Москва вирішила піти тим самим шляхом, що деякі західні країни.

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На тлі напруження, що наростає, 13 лютого Німеччина, Канада та Австралія перенесли свої консульства через загрозу вторгнення Росії в Україну.