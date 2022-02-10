"Рассчитываем на совесть": Шуляк ответила, уйдет ли Трухин из "Слуги народа"

Елена Шуляк (слева) и Александр Трухин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что законодательных оснований лишить мандата депутата Александра Трухина, который фигурировал в ДТП, нет.

Об этом она сказала в интервью Радіо Свобода.

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"Если нет законодательных оснований его отозвать и забрать у него мандат, то как ты можешь нарушать закон? И ты не можешь его никоим образом забрать. Останется ли он депутатом или нет, будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным и насколько он может сдать сам мандат. Я рассчитываю на его совесть", – отметила Шуляк.

По ее словам, ситуация с Трухиным в очередной раз поднимает вопрос о применении "императивного мандата" для народных депутатов.

"Мне кажется, что сейчас очень правильное время начать эту дискуссию. Снова внести законопроект, касающийся императивного мандата", – подытожила глава партии.

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Что известно о ДТП с Трухиным?