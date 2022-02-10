"Розраховуємо на совість": Шуляк відповіла, чи піде Трухін із "Слуги народу"

Олена Шуляк (ліворуч) та Олександр Трухін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що законодавчих підстав позбавити мандата депутата Олександра Трухіна, який фігурував у ДТП нема.

Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Якщо немає законодавчих підстав його відкликати і забрати у нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його жодним чином забрати. Чи залишиться він депутатом чи ні, залежатиме від того, наскільки він вважає, що його поведінка була недостойною і наскільки він може здати сам мандат. Я розраховую на його совість", – зауважила Шуляк.

За її словами, ситуація з Трухіним вкотре порушує питання щодо застосування "імперативного мандату" для народних депутатів.

"Мені здається, що зараз дуже вчасно розпочати цю дискусію. Знову внести законопроєкт щодо імперативного мандату" , – підкреслила голова партії.

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Що відомо про ДТП із Трухіним?