"Розраховуємо на совість": Шуляк відповіла, чи піде Трухін із "Слуги народу"

Олена Шуляк (ліворуч) та Олександр Трухін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що законодавчих підстав позбавити мандата депутата Олександра Трухіна, який фігурував у ДТП нема.
Про це вона сказала в інтерв'ю Радіо Свобода.
"Якщо немає законодавчих підстав його відкликати і забрати у нього мандат, то як ти можеш порушувати закон? І ти не можеш його жодним чином забрати. Чи залишиться він депутатом чи ні, залежатиме від того, наскільки він вважає, що його поведінка була недостойною і наскільки він може здати сам мандат. Я розраховую на його совість", – зауважила Шуляк.
За її словами, ситуація з Трухіним вкотре порушує питання щодо застосування "імперативного мандату" для народних депутатів.
"Мені здається, що зараз дуже вчасно розпочати цю дискусію. Знову внести законопроєкт щодо імперативного мандату" , – підкреслила голова партії.
Що відомо про ДТП із Трухіним?
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шість людей. Напередодні ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата зі "Слуги народу" Олександра Трухіна З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейських і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Після цього Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський підтримав це рішення.
- Сам нардеп заявив, що готовий понести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат.
- Крім того, голова МВС Денис Монастирський відповів, чи просив депутат Трухін "відмазати" його. А патрульний Сергій Петрик розповів, що не мав доступу до відео після ДТП із Олександром Трухіним, а також він не бачив сумки з грошима у багажнику депутата
- Також ДБР показало відео, хто був за кермом у машині Трухіна.