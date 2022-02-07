Ні відео, ні грошей не бачив: патрульний Петрик про справу Трухіна

ДБР викликало на допит поліцейського, який відмовився від хабаря депутата Ради

Сергій Петрик (ліворуч) та Олександр Трухін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Патрульний Сергій Петрик розповів, що не мав доступу до відео після ДТП із Олександром Трухіним, яке зняла його нагрудна камера, а також він не бачив сумки з грошима у багажнику депутата.

Про це він сказав перед допитом у ДБР в ефірі телеканалу Україна 24.

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"Заступаючи на чергування, він (патрульний. – Ред.) отримує боді-камеру свою за окремим номером в IT відділі під свій особистий підпис. Надалі користується нею на чергуванні і наприкінці зміни також здає її під підпис. Надалі всі дії з камерами взагалі до працівників патрульної поліції, звичайних працівників вони не торкаються", – сказав Петрик.

За словами патрульного, тиску з боку керівництва немає.

Крім того, Петрик не виключив, що існують інші відео з боді-камер інших поліцейських, які разом з ним були на місці ДТП.

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Що відомо про ДТП із Трухіним?