Ні відео, ні грошей не бачив: патрульний Петрик про справу Трухіна

Патрульний Сергій Петрик розповів, що не мав доступу до відео після ДТП із Олександром Трухіним, яке зняла його нагрудна камера, а також він не бачив сумки з грошима у багажнику депутата.
Про це він сказав перед допитом у ДБР в ефірі телеканалу Україна 24.
"Заступаючи на чергування, він (патрульний. – Ред.) отримує боді-камеру свою за окремим номером в IT відділі під свій особистий підпис. Надалі користується нею на чергуванні і наприкінці зміни також здає її під підпис. Надалі всі дії з камерами взагалі до працівників патрульної поліції, звичайних працівників вони не торкаються", – сказав Петрик.
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За словами патрульного, тиску з боку керівництва немає.
Крім того, Петрик не виключив, що існують інші відео з боді-камер інших поліцейських, які разом з ним були на місці ДТП.
Що відомо про ДТП із Трухіним?
- Аварія сталася 23 серпня 2021 року у Дарницькому районі Києва. У ній серйозно постраждали шестеро людей, зокрема співробітники Української асоціації футболу (УАФ). Напередодні ЗМІ оприлюднили відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.
- Після цього Трухіна виключили із партії "Слуга народу". Президент України Володимир Зеленський підтримав це рішення.
- Сам нардеп заявив, що готовий понести відповідальність за свої вчинки та скласти депутатський мандат.
- Крім того, голова МВС Денис Монастирський відповів, чи просив депутат Трухін "відмазати" його.