Досрочные выборы в Верховную Раду: будет ли демарш оппозиции и устоят ли "Слуги" в 2022 году

Право распускать парламент принадлежит президенту Украины. Для этого в Конституции прописаны три причины. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вопросы о роспуске Верховной Рады Украины и оглашении досрочных выборов периодически возникали на протяжении второй половины 2021-го. Дмитрий Разумков в сентябре комментировал вероятность перезагрузки Рады и уверял, что для этого нет оснований. Но уже через пару месяцев он лишился поста спикера, откололся от "Слуги народа" и обзавелся собственной группой влияния под куполом. Чего ожидать в 2022 году?

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Какие есть основания для роспуска

Запуск процедуры внеочередных парламентских выборов не спонтанный. Причины для такого решения четко прописаны в Основном Законе. Согласно Статье 90 Конституции Украины, президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады Украины, если:

в течение одного месяца не сформирована коалиция;

в течение 60 дней со дня отставки Кабинета министров не сформирован новый состав правительства;

невозможно провести пленарное заседание в течение 30 дней одной очередной сессии.

Политолог Игорь Петренко уверен, что Владимир Зеленский на это не согласится, поэтому готовиться к перезапуску Рады не стоит. Об этом он сказал в комментарии сайту "Сегодня":

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"Даже теоретически в отсутствие монобольшинства — это право президента распустить парламент. Право, а не обязанность. Он может на это не пойти и создать в рамках действующего парламента какую-нибудь формальную коалицию и работать дальше. Других субъектов, которые могут распустить парламент, в Украине нет и они не предусмотрены", — сказал политолог.

Игорь Петренко утверждает, что роспуск Рады — это право президента, а не обязанность / Фото: uatv.ua

Уменьшение численности монобольшинства

Тем не менее важно рассмотреть любой сценарий. Эксперты с осторожностью наблюдают, как происходит миграция народных избранников внутри парламента. Некоторых руководство "Слуги народа" самостоятельно лишило зеленого значка. Так было с Людмилой Буймистер и Артемом Дмитруком.

Некоторые мажоритарщики вышли из состава президентской фракции по собственному желанию. Например, Роман Соха, который принадлежит к межфракционному депутатскому объединению "Разумная политика". Сейчас МФО начисляет 25 участников. Его лидер Дмитрий Разумков надеется, что примеру Сохи последуют еще до десятка нардепов.

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С другой стороны, новых участников Зе!Команды "подарили" довыборы в Херсонской и Черкасской областях, а это, как объясняет нашему изданию политолог Алексей Якубин, уравновесит силы.

]"Кто-то покидает, а кто-то добавляется. В этом году были выборы по мажоритарным округам и несколько депутатов от "Слуги народа" получили мандаты. Пока в Раде будет хотя бы 226 депутатов, до тех пор власть не будет идти в коалицию с другими политическими силами — а какой смысл?".

Алексей Якубин не видит смысла для власти идти в коалицию с другими политическими силами / Фото: kiev.informator.ua

Попытка искать подкрепление

О необходимости поиска союзников заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Он не исключает, что придется объединяться с другими депутатами.

Зачем самой большой парламентской политсиле это делать — разъясняет для "Сегодня" политолог Александр Антонюк:

"Де-факто монобольшинства как такового нет. Потому что, если вы обратите внимание на голосование за кадровые назначения или даже принципиальные президентские законопроекты, "Слуга народа" не дает 226 голосов. Все голоса добираются двумя группами "За будущее" и "Довира". Без них пока принять принципиальные решения или сложно, или даже невозможно".

Его коллега Игорь Рейтерович соглашается, что вероятность распада монобольшинства достаточно высока. Но для создания коалиции с депутатскими группами есть нюансы.

"В законе (Статья 83 Конституции Украины. — Ред.) прописано, что только фракции могут создать коалицию. Какой есть выход. Грубо говоря, каждый из депутатов группы "Довира" или "За будущее" официально заявляет о том, что он вышел из депутатской группы и вошел в состав фракции "Слуга народа". На таких условиях они могут создать коалицию", — цитирует документ Рейтерович.

Демарш оппозиции

В последние пленарные дни парламента в уходящем году сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа – За життя" Юрий Бойко заявил, что ОПЗЖ в полном составе готова сложить свои мандаты. Такой трюк политолог Александр Кочетков назвал популизмом:

"Если все представители ОПЗЖ откажутся от своих мандатов, то, согласно действующему закону, вместо тех, кто сдаст полномочия, подтянутся другие депутаты из их списка. Если они проведут съезд и заблокируют данную процедуру, все равно этого не хватит. Надо, чтобы действующие депутаты всех оппозиционных партий, включая "Европейскую солидарность", "Батькивщину", тоже сложили мандаты и не продвигали новых кандидатов на съездах своих партий", — анализирует политолог.

Александр Кочетков называет заявы ОПЗЖ чистым популизмом и игрой на публику / Фото: polit.info

Тут действует арифметика: чтобы лишить парламент конституционного большинства, должно остаться менее 300 депутатов. Сейчас в Раде работают 432 человека. И даже если все представители ОПЗЖ сложат полномочия, нардепов останется 388. О желании навсегда покинуть здание главного законодательного органа другие политики не заявляли.

Обострение политического кризиса

Политолог Руслан Бортник считает, что правовых оснований для досрочных выборов нет. Но есть другие причины:

"Если в Украине возникнет политический кризис, например, массовые выступления украинцев, или возникнет необходимость перезагрузки власти в связи с договоренностями между Россией и западными партнерами относительно реализации Минских соглашений, тогда эти юридические условия могут быть сформированы. Вероятность я оцениваю в 30%", — комментирует Бортник специально для "Сегодня".

Руслан Бортник оценивает вероятность досрочных выборов в 30% / Фото: analitikaua

Стоит учитывать, что, согласно календарному плану, следующие парламентские выборы должны состоятся в 2023 году. Поэтому новый год в любом случае сулит начало подготовки к избирательной гонке.