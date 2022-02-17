CNN хуже Скабеевой – Арахамия обвинил СМИ США в гибридной войне против Украины

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Ряд американских СМИ распространяют "откровенные фейки" об угрозе нового вторжения войск Российской Федерации в Украину.

Об этом заявил в эфире программы "Право на власть" глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Откровенные фейки"

"Я думаю, через две-три недели... мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом большие, очень известные СМИ начали распространять информацию – худшую, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ и т.д. Это мы должны изучить, потому что это – элементы гибридной войны", – сказал он.

Давид Арахамия. / Фото: Пресс-служба партии "Слуга народа"

По его мнению, сейчас предпринимается попытка "заключить новый договор коллективной безопасности", а Украина – это "лучшая площадка для этого".

"Нужно же сначала сделать какую-то зраду, а потом победу. Люди должны понимать, что это стоит сейчас стране $2-3 млрд ежемесячно, эта истерия, паника. Мы не можем брать в долг на зарубежных рынках, потому что там просто безумные ставки... Многие экспортеры отказываются", – сказал депутат.

Кроме этого, Арахамия заявил, что в Украине ежедневно считают потери экономики:

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"Потом через МИД распространяем эту информацию партнерам, потому что они должны понимать: когда кто-то решает переместить посольство во Львов, то такая новость будет стоить для экономики Украины несколько сотен миллионов долларов".

Что происходит

На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.

16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.

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Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

Напомним, служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

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