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Байден и Шольц поговорили по телефону: о чем шла речь

Владимир Козырь
17 февраля, 01:50
Лидеры призвали к выполнению минских соглашений

Шольц рассказал Байдену о своих визитах в Киеве и Москву/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Лию Millis, коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, во время которого немецкий лидер рассказал о своих недавних визитах в Киев и Москву. Они призвали к выполнению минских соглашений.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

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Подробности

В настоящее время угроза полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины сохраняется.

"Важно начать конструктивный диалог по европейской безопасности, выполнять минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в нормандском формате. Ключ к этому лежит в Москве", — говорится в заявлении.

Отмечается, что значительный уход войск РФ пока не наблюдается. Кабмин Германии напомнил о позиции Запада, что Россию будут ждать сверхсерьезные последствия в случае нарушения суверенитета Украины.

В то же время в Белом доме заявили, что стороны подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания и усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

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Разведка США

Спутники американской разведки зафиксировали, как на территории Беларуси в нескольких километрах от границы Украины появился понтонный мост, по которому может пойти военная техника. Переправу через реку Припять построили в течение двух последних дней.

"Россия строит мосты, полевые госпитали, всевозможную вспомогательную инфраструктуру. Вот почему мы на самом деле не воспринимаем всерьез их заявления о деэскалации", — сообщает американский телеканал CNN.

Три информированных источника сообщили CNN, что спецслужбы западных стран внимательно следят за строительством вспомогательной инфраструктуры вблизи границ Украины.

Ситуация

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