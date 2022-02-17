Байден и Шольц поговорили по телефону: о чем шла речь

Шольц рассказал Байдену о своих визитах в Киеве и Москву/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Лию Millis, коллаж: "Сегодня"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, во время которого немецкий лидер рассказал о своих недавних визитах в Киев и Москву. Они призвали к выполнению минских соглашений.

Об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Реклама

Подробности

В настоящее время угроза полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины сохраняется.

"Важно начать конструктивный диалог по европейской безопасности, выполнять минские соглашения и при поддержке Германии и Франции добиться прогресса в нормандском формате. Ключ к этому лежит в Москве", — говорится в заявлении.

Отмечается, что значительный уход войск РФ пока не наблюдается. Кабмин Германии напомнил о позиции Запада, что Россию будут ждать сверхсерьезные последствия в случае нарушения суверенитета Украины.

В то же время в Белом доме заявили, что стороны подтвердили свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также подчеркнули важность продолжения трансатлантической координации дипломатии и мер сдерживания и усиления восточного фланга НАТО в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

Реклама

Разведка США

Спутники американской разведки зафиксировали, как на территории Беларуси в нескольких километрах от границы Украины появился понтонный мост, по которому может пойти военная техника. Переправу через реку Припять построили в течение двух последних дней.

"Россия строит мосты, полевые госпитали, всевозможную вспомогательную инфраструктуру. Вот почему мы на самом деле не воспринимаем всерьез их заявления о деэскалации", — сообщает американский телеканал CNN.

Три информированных источника сообщили CNN, что спецслужбы западных стран внимательно следят за строительством вспомогательной инфраструктуры вблизи границ Украины.

Ситуация

На фоне сохраняющейся военной угрозы со стороны России всей Восточной Европе правительство Великобритании приняло решение об увеличении своих войск в Эстонии и переброске туда дополнительной военной техники.

и переброске туда дополнительной военной техники. 16 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины.

заявила, что у них нет данных, подтверждающих заявления из Москвы об отводе войск от границ Украины. Днем ранее разведка НАТО не могла подтвердить факт отвода российских войск от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля.

от границ Украины, о чем заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков утром 15 февраля. Служба внешней разведки Эстонии пришла к заключению, что Россия будет готова начать полномасштабную военную операцию против Украины со второй половины февраля.

Читайте также