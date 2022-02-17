Байден та Шольц поговорили телефоном: про що йшлося

Шольц розповів Байдену про свої візити у Києві та Москву/Фото: REUTERS/Tom Brenner, REUTERS/Leah Millis, колаж: "Сьогодні"

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц провели телефонну розмову, під час якої німецький лідер розповів про свої нещодавні візити у Київ та Москву. Вони закликали до виконання мінських угод.

Про це повідомляє Sueddeutsche Zeitung.

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Деталі

Нині загроза повномасштабного вторгнення РФ на територію України зберігається.

"Важливо почати конструктивний діалог з питань європейської безпеки, виконувати мінські угоди та за підтримки Німеччини та Франції домогтися прогресу в нормандському форматі. Ключ до цього лежить в Москві", — йдеться в заяві.

Зазначається, що значного відходу військ РФ наразі не спостерігається. Кабмін Німеччини нагадав про позицію Заходу, що Росію чекатимуть надсерйозні наслідки у разі порушення суверенітету України.

Водночас у Білому домі заявили, що сторони підтвердили свою прихильність суверенітету і територіальної цілісності України, а також підкреслили на важливості продовження трансатлантичної координації дипломатії та заходів стримування та посилення східного флангу НАТО у разі подальшого вторгнення Росії в Україну.

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Розвідка США

Супутники американської розвідки зафіксували, як на території Білорусі за кілька кілометрів від кордону України з'явився понтонний міст, яким може піти військова техніка. Переправу через річку Прип'ять звели протягом двох останніх днів.

"Росія будує мости, польові шпиталі, різноманітну допоміжну інфраструктуру. Ось чому ми насправді не сприймаємо всерйоз їхні заяви про деескалацію", — повідомляє американський телеканал CNN.

Три поінформовані джерела повідомили CNN, що спецслужби західних країн уважно стежать за будівництвом допоміжної інфраструктури поблизу кордонів України.

Ситуація

На тлі військової загрози, що зберігається, з боку Росії всій Східній Європі уряд Великобританії ухвалив рішення про збільшення своїх військ в Естонії та про перекидання туди додаткової військової техніки.

та про перекидання туди додаткової військової техніки. 16 лютого прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України.

заявила, що вони не мають даних, що підтверджують заяви з Москви про відведення військ від кордонів України. Днем раніше розвідка НАТО не могла підтвердити факт відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого. Служба зовнішньої розвідки Естонії дійшла висновку, що Росія готова розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого.

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