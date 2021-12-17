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В "Слуге народа" ответили на угрозы распустить Раду для перевыборов

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть
17 декабря, 19:50
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Досрочное прекращение полномочий парламента является исключительно правом президента
После сложения депутатами полномочий, их заменят следующими из избирательного списка партии
После сложения депутатами полномочий, их заменят следующими из избирательного списка партии / Фото: Коллаж: Сегодня

Сложение мандатов 150 народными депутатами от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" не приведет к роспуску парламента и досрочным выборам. Об этом сообщила в своем Telegram-канале представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

"Сложение 150 народными депутатами мандатов само по себе не может являться основанием для досрочных выборов, если это не приведет к расформированию коалиции депутатских фракций (с последующей невозможностью ее образования в определенные сроки) или к тому, что в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не будут начинаться", – написала она.

По ее словам, после сложения полномочий депутатами фракций, не образующими коалицию, они будут заменены другими депутатами из избирательного списка партии.

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Кроме того, она напомнила, что досрочное прекращение полномочий парламента является исключительно правом президента.

В тоже время, глава ВРУ Руслан Стефанчук на брифинге комментируя заявление нардепа Юрия Бойко заверил, что нынешний созыв Верховной Рады будет работать до конца своего срока и парламент не лишится таким образом конституционного большинства, а просто потеряет фракцию "ОПЗЖ".

"Если они решатся сдать мандат, то потеряет фракцию "ОПЗЖ" в парламенте. Если они лишаться мандатов, то это все равно не будет минус 150, но, если такое есть желание – мы свободные люди в свободной стране, каждый из нас может действовать так, как считает нужным. Это что-то новое и интересное для украинского парламентаризма", – заявил Стефанчук.

С чего все началось

Народный депутат Юрий Бойко заявил, что все участники партии готовы сложить свои мандаты в Верховной Раде и таким образом фракция может лишить парламент конституционного большинства и запустить процесс досрочных выборов. Такое решение он прокомментировал тем, что "не может существовать правительство, которое дистанцировалось от людей и не слышит их. И потому их фракция готова сдать мандаты и выйти из парламента для".

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В 2016 году нардепы от фракции "Оппозиционный блок" также грозились сложить мандаты, чтобы лишить легитимности парламента.

Депутаты могут остаться без мандатов

Руководство фракции "Слуга народа" рассказало, что будет происходить с депутатами, которые захотят войти в межфракционное объединение экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова. Заместитель Давида Арахамии Андрей Мотовиловец предположил, что такие народные избранники должны сложить мандат.

Справка

В Верховной Раде на данный момент заполнено 423 места из 450, предусмотренных Конституцией. Вакантные 22 места относятся к округам, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, а также в оккупированному Крыму.

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