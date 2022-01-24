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Умерла жена Януковича – СМИ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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24 января, 14:12
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О Людмиле Янукович известно мало, так как она всегда избегала внимания со стороны прессы
Людмила Янукович. Фото: коллаж "Сегодня"
Людмила Янукович. Фото: коллаж "Сегодня"

Умерла жена бывшего президента Украины Виктора Януковича – Людмила Янукович.

Об этом сообщил в Telegram политтехнолог и блогер Владимир Петров.

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"Людмила Янукович умерла час назад. Всегда жалел эту, по сути, беззлобную простую донецкую бабу, у которой в жизни сложилось все слишком хорошо для того, чтоб спокойно вывозить все, что на нее свалилось", – написал он.

Кроме Петрова никто о смерти супруги сбежавшего президента не сообщал. Только позже украинский блогер и публицист Екатерина Золотарева опубликовала пост в Telegram о якобы смерти Людмилы Янукович.

"Говорят, не стало Людмилы Янукович. Не знаю точно, правда ли это, но если да, то лично мне ее жаль. Простая украинская женщина, дончанка, мать и жена. "Батя, я стараюсь" — вот в этом вся она. Бесхитростная и беззлобная. Похоронившая совсем еще молодого и сильно любимого сына. Несчастная и измученная. Отвергнутая и преданная своим неверным мужем и ставшая на ровном месте врагом для своей же страны по его глупости и нелепости. Пусть обретет там столь долгожданный покой", – говорится в сообщении.

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Биография Людмилы Янукович

  • Родилась 9 октября 1949 года в Енакиево, Донецкая область, Украина.
  • Отец, Александр Настенко, работал на цементном заводе. Мать, Валентина Васильевна Давыдова (14.09.1928 — 28.04.2009) — была юристом по образованию, по состоянию здоровья (инвалид первой группы, более 20 лет передвигалась в инвалидной коляске) переехала в город Красногоровка Донецкой области, когда не могла подниматься на третий этаж дома в Енакиево, где жили ранее Януковичи. Зять купил в 1978 году ей небольшой дом с 15 сотками земли.
  • В 1966 году Людмила Настенко окончила Енакиевскую школу № 1. Затем окончила Макеевский инженерно-строительный институт по специальности "инженер-строитель".
  • Работала на производстве, в проектно-сметном бюро при Енакиевском металлургическом заводе. Была специалистом треста "Енакиевметаллургстрой".
  • Вышла замуж за Виктора Януковича в ноябре 1971 года. Повенчались 19 сентября 1997 года. У них с Виктором Януковичем двое детей (сыновья Александр и Виктор (погиб)) и трое внуков. После победы на выборах Виктор Янукович сказал, что его жена не будет менять привычный образ жизни на светские рауты первой леди.
  • После бегства Януковича в Россию в 2014 году Людмила Янукович переехала в Крым, где жила в поселке Отрадное.
  • Людмила Янукович — пенсионерка, занималась благотворительностью, оказывала помощь детским домам. В мае 2010 года первую леди Украины Людмилу Янукович зачислили в ряды клуба украинских интеллектуалов и аристократов "Интеллигент".

Ранее мы сообщали, что СМИ узнали о шикарной жизни жены Януковича.

Также напомним, в январе 2019 года суд признал Виктора Януковича виновным в госизмене. По делу экс-гаранта прошла почти сотня судебных заседаний, а объем производства составил 100 томов. В итоге беглецу дали 13 лет лишения свободы.

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