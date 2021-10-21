Власть
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Власть События

Тысяча смертей и очереди в моргах – Москву срочно закрывают на карантин

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
21 октября, 16:27
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В России рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом и смертности от него
Работы по дезинфекции ведутся в храмах и на вокзалах / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Работы по дезинфекции ведутся в храмах и на вокзалах / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Мэр столицы России решил с 28 октября по 7 ноября сделать в городе нерабочими днями и ввести в Москве на этот период локдаун. Об ограничениях, связанных с рекордными показателями заболеваемости на коронавирус, сообщается на странице московского градоначальника Сергея Собянина.

Печальные рекорды

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 1036 человек, что является новым суточным максимумом с начала пандемии. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб России. За все время наблюдений, по официальным данным, в стране от COVID-19 умерли 227 389 человек.

Реклама

На утро 21 октября в России выявлены 36 339 новых случаев заражения ковидом. Это тоже максимальное значение за всю пандемию. Общее число заболевших в стране – 8 131 164 человек. При этом сообщается, что благодаря вакцинации в основном препаратом "Спутник V", в стране удалось достичь 45% коллективного иммунитета.

Однако российские журналисты видят иную картину. В крупных городах – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке – морги не справляются с потоком умерших, количество которых в некоторых случаях увеличилось в 30–40% в неделю. Об этом пишет "Новая газета".

Реклама

"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", – написал Собянин в своем блоге в четверг.

Меры ограничения в Москве

С 28 октября по 7 ноября в Москве

  • не будут работать все предприятия и организации, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы и государства в целом;
  • не будут работать предприятия и организации сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и других. Останутся работать лишь аптеки и продуктовые магазины.
  • ресторанам и кафе разрешено обслуживать клиентов на вынос.
  • приостановлено оказание государственных услуг в центрах "Мои документы" и в учреждениях власти столицы.
  • в детских садах и школах объявлены каникулы.
  • не будут работать учреждения культуры и спорта.

С 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных людей вводится домашний режим. Чтобы люди не ездили по городу власти решили заблокировать их социальные карточки, которые дают право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Разблокировать такую карточку можно при наличии справки о вакцинации.

Реклама

По мнению экспертов, в течение ближайшего месяца заболеваемость будет расти, предположительно, во второй половине ноября ситуация стабилизируется, но с декабря — января болезнь снова пойдет в рост.

Вакцинация по-российски

У мирового сообщества остаются вопросы к российской вакцине "Спутник V", которая вот уже год не может пройти сертификацию ВОЗ.

  • С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или властями страны. Прививки "Спутником V" признаваться не будут.
  • Нынче ​членам российской делегации, прибывшим в Страсбург, чтобы принять участие в осенней сессии ПАСЕ, запретили свободное перемещение по городу. Все из-за того, что россияне привиты препаратом "Спутник V", который не признает ЕС.
  • Ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.
  • Поэтому сейчас россияне начали клинические испытания новой вакцины "Бетувакс" согласно всем международным нормам. В частности, на эти испытания понадобится более 1,5 года.
  • А в довершении ко всему появилась информация, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для разработки своего препарата "Спутник V". Об этом на днях сообщили источники британской газеты The Sun.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Власть
Показать еще
Реклама
Популярные за 24 часа
Дашборд
В тренде
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Дневник независимости 🇺🇦

21 октября 1991. Состоялся телефонный разговор между заместителем головы Верховной Рады Иваном Плющем и президентом России Борисом Ельциным

Погрузиться в тот день
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.21

Российский рубль (₽)

0.3694

Евро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновирус за неделю

104 325

заболело за неделю в Украине

+5%

Читать статью
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Власть
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять