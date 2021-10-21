Тысяча смертей и очереди в моргах – Москву срочно закрывают на карантин

В России рекордные показатели по заболеваемости коронавирусом и смертности от него

Работы по дезинфекции ведутся в храмах и на вокзалах / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Мэр столицы России решил с 28 октября по 7 ноября сделать в городе нерабочими днями и ввести в Москве на этот период локдаун. Об ограничениях, связанных с рекордными показателями заболеваемости на коронавирус, сообщается на странице московского градоначальника Сергея Собянина.

Печальные рекорды

За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 1036 человек, что является новым суточным максимумом с начала пандемии. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб России. За все время наблюдений, по официальным данным, в стране от COVID-19 умерли 227 389 человек.

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На утро 21 октября в России выявлены 36 339 новых случаев заражения ковидом. Это тоже максимальное значение за всю пандемию. Общее число заболевших в стране – 8 131 164 человек. При этом сообщается, что благодаря вакцинации в основном препаратом "Спутник V", в стране удалось достичь 45% коллективного иммунитета.

Однако российские журналисты видят иную картину. В крупных городах – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке – морги не справляются с потоком умерших, количество которых в некоторых случаях увеличилось в 30–40% в неделю. Об этом пишет "Новая газета".

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"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", – написал Собянин в своем блоге в четверг.

Меры ограничения в Москве

С 28 октября по 7 ноября в Москве

не будут работать все предприятия и организации, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы и государства в целом;

не будут работать предприятия и организации сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и других. Останутся работать лишь аптеки и продуктовые магазины.

ресторанам и кафе разрешено обслуживать клиентов на вынос.

приостановлено оказание государственных услуг в центрах "Мои документы" и в учреждениях власти столицы.

в детских садах и школах объявлены каникулы.

не будут работать учреждения культуры и спорта.

С 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных людей вводится домашний режим. Чтобы люди не ездили по городу власти решили заблокировать их социальные карточки, которые дают право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Разблокировать такую карточку можно при наличии справки о вакцинации.

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По мнению экспертов, в течение ближайшего месяца заболеваемость будет расти, предположительно, во второй половине ноября ситуация стабилизируется, но с декабря — января болезнь снова пойдет в рост.

Вакцинация по-российски

У мирового сообщества остаются вопросы к российской вакцине "Спутник V", которая вот уже год не может пройти сертификацию ВОЗ.