Тысяча смертей и очереди в моргах – Москву срочно закрывают на карантин

Мэр столицы России решил с 28 октября по 7 ноября сделать в городе нерабочими днями и ввести в Москве на этот период локдаун. Об ограничениях, связанных с рекордными показателями заболеваемости на коронавирус, сообщается на странице московского градоначальника Сергея Собянина.
Печальные рекорды
За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции умерли 1036 человек, что является новым суточным максимумом с начала пандемии. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб России. За все время наблюдений, по официальным данным, в стране от COVID-19 умерли 227 389 человек.
На утро 21 октября в России выявлены 36 339 новых случаев заражения ковидом. Это тоже максимальное значение за всю пандемию. Общее число заболевших в стране – 8 131 164 человек. При этом сообщается, что благодаря вакцинации в основном препаратом "Спутник V", в стране удалось достичь 45% коллективного иммунитета.
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Однако российские журналисты видят иную картину. В крупных городах – в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Владивостоке – морги не справляются с потоком умерших, количество которых в некоторых случаях увеличилось в 30–40% в неделю. Об этом пишет "Новая газета".
"Ситуация в Москве также продолжает развиваться по худшему сценарию. В ближайшие дни мы достигнем исторических пиков заболеваемости ковидом", – написал Собянин в своем блоге в четверг.
Меры ограничения в Москве
С 28 октября по 7 ноября в Москве
- не будут работать все предприятия и организации, кроме тех, которые обеспечивают жизнедеятельность столицы и государства в целом;
- не будут работать предприятия и организации сфер торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений и других. Останутся работать лишь аптеки и продуктовые магазины.
- ресторанам и кафе разрешено обслуживать клиентов на вынос.
- приостановлено оказание государственных услуг в центрах "Мои документы" и в учреждениях власти столицы.
- в детских садах и школах объявлены каникулы.
- не будут работать учреждения культуры и спорта.
С 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных людей вводится домашний режим. Чтобы люди не ездили по городу власти решили заблокировать их социальные карточки, которые дают право на бесплатный проезд в общественном транспорте. Разблокировать такую карточку можно при наличии справки о вакцинации.
По мнению экспертов, в течение ближайшего месяца заболеваемость будет расти, предположительно, во второй половине ноября ситуация стабилизируется, но с декабря — января болезнь снова пойдет в рост.
Вакцинация по-российски
У мирового сообщества остаются вопросы к российской вакцине "Спутник V", которая вот уже год не может пройти сертификацию ВОЗ.
- С ноября въехать в США смогут только привитые вакцинами от коронавируса, одобренными Всемирной организацией здравоохранения или властями страны. Прививки "Спутником V" признаваться не будут.
- Нынче членам российской делегации, прибывшим в Страсбург, чтобы принять участие в осенней сессии ПАСЕ, запретили свободное перемещение по городу. Все из-за того, что россияне привиты препаратом "Спутник V", который не признает ЕС.
- Ранее международные ученые усомнились в результатах испытаний российской вакцины. По словам экспертов, они не могут получить полный отчет о тестировании препарата, так как Россия отказывается передавать данные до завершения испытаний.
- Поэтому сейчас россияне начали клинические испытания новой вакцины "Бетувакс" согласно всем международным нормам. В частности, на эти испытания понадобится более 1,5 года.
- А в довершении ко всему появилась информация, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для разработки своего препарата "Спутник V". Об этом на днях сообщили источники британской газеты The Sun.