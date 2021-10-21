Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 ⚽ ЦСКА - Зоря: онлайн 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Влада Події

Тисяча смертей і черги в моргах – Москву терміново закривають на карантин

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
21 жовтня, 16:27
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Росії рекордні показники по захворюваності коронавірусом і смертності від нього
Роботи з дезінфекції ведуться в храмах і на вокзалах / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"
Роботи з дезінфекції ведуться в храмах і на вокзалах / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Мер столиці Росії вирішив з 28 жовтня по 7 листопада зробити в місті неробочими днями і ввести в Москві на цей період локдаун. Про обмеження, пов'язані з рекордними показниками захворюваності на коронавірус, повідомляється на сторінці московського градоначальника Сергія Собяніна.

Сумні рекорди

За минулу добу в Росії від коронавірусної інфекції померли 1036 людей, що є новим добовим максимумом з початку пандемії. Про це повідомляє федеральний оперативний штаб Росії. За весь час спостережень, за офіційними даними, в країні від COVID-19 померли 227 389 людей.

Реклама

На ранок 21 жовтня в Росії виявлено 36 339 нових випадків зараження ковідом. Це теж максимальне значення за всю пандемію. Загальна кількість хворих в країні – 8 131 164 людини. При цьому повідомляється, що завдяки вакцинації в основному препаратом "Супутник V" , в країні вдалося досягти 45% колективного імунітету.

Однак російські журналісти бачать іншу картину. У великих містах – в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Владивостоці – морги не справляються з потоком померлих, кількість яких у деяких випадках збільшилася в 30-40% на тиждень. Про це пише "Новая газета".

Реклама

"Ситуація в Москві також продовжує розвиватися за гіршим сценарієм. У найближчі дні ми досягнемо історичних піків захворюваності ковідом", – написав Собянін в своєму блозі в четвер.

Заходи обмеження в Москві

З 28 жовтня по 7 листопада в Москві

  • не працюватимуть всі підприємства і організації, крім тих, які забезпечують життєдіяльність столиці і держави в цілому;
  • не працюватимуть підприємства і організації сфер торгівлі, послуг, громадського харчування, спорту, культури, відпочинку, розваг та інше. Залишаться працювати лише аптеки і продуктові магазини.
  • ресторанам і кафе дозволено обслуговувати клієнтів на винос.
  • призупинено надання державних послуг в центрах "Мої документи" і в установах влади столиці.
  • в дитячих садах і школах оголошено канікули.
  • не працюватимуть заклади культури і спорту.

З 8 листопада для літніх москвичів у віці старше 60 років і хронічно хворих людей вводиться домашній режим. Щоб люди не їздили по місту, влада вирішила заблокувати їх соціальні картки, які дають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Розблокувати таку картку можна при наявності довідки про вакцинацію.

Реклама

На думку експертів, протягом найближчого місяця захворюваність буде зростати, імовірно, у другій половині листопада ситуація стабілізується, але з грудня – січні хвороба знову піде в зростання.

Вакцинація по-російськи

У світової спільноти залишаються питання до російської вакцини "Супутник V", яка ось уже рік не може пройти сертифікацію ВООЗ.

  • З листопада в'їхати до США можуть лише щеплені вакцинами від коронавірусу, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я чи владою країни. Щеплення "Супутником V" визнаватися не буде.
  • Нині членам російської делегації, які прибули до Страсбургу, щоб взяти участь в осінній сесії ПАРЄ, заборонили вільне переміщення містом. Все через те, що росіяни щеплені препаратом Супутник V, який не визнає ЄС.
  • Раніше міжнародні вчені засумнівалися у результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повного звіту про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.
  • Тому зараз росіяни розпочали клінічні випробування нової вакцини "Бетувакс" згідно з усіма міжнародними нормами. Зокрема, на ці випробування знадобиться понад 1,5 року.
  • А на довершення до всього з'явилася інформація, що Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використовувала її для розробки свого препарату "Супутник V". Про це днями повідомили джерела британської газети The Sun .

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

Зануритись у той день
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.21

Російський рубль (₽)

0.3694

Євро (€)

30.48

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,58
30,35
28,63
18,47
32,29
32,09
30,59
18,69
33,49
31,33
28,97
18,23
35,38
32,56
31,35
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,59
31,60
28,89
18,28
35,97
32,56
33,97
18,97
Короновірус за тиждень

104 325

захворіло за тиждень в Україні

+5%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти