Тисяча смертей і черги в моргах – Москву терміново закривають на карантин

У Росії рекордні показники по захворюваності коронавірусом і смертності від нього

Роботи з дезінфекції ведуться в храмах і на вокзалах / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Мер столиці Росії вирішив з 28 жовтня по 7 листопада зробити в місті неробочими днями і ввести в Москві на цей період локдаун. Про обмеження, пов'язані з рекордними показниками захворюваності на коронавірус, повідомляється на сторінці московського градоначальника Сергія Собяніна.

Сумні рекорди

За минулу добу в Росії від коронавірусної інфекції померли 1036 людей, що є новим добовим максимумом з початку пандемії. Про це повідомляє федеральний оперативний штаб Росії. За весь час спостережень, за офіційними даними, в країні від COVID-19 померли 227 389 людей.

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На ранок 21 жовтня в Росії виявлено 36 339 нових випадків зараження ковідом. Це теж максимальне значення за всю пандемію. Загальна кількість хворих в країні – 8 131 164 людини. При цьому повідомляється, що завдяки вакцинації в основному препаратом "Супутник V" , в країні вдалося досягти 45% колективного імунітету.

Однак російські журналісти бачать іншу картину. У великих містах – в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Владивостоці – морги не справляються з потоком померлих, кількість яких у деяких випадках збільшилася в 30-40% на тиждень. Про це пише "Новая газета".

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"Ситуація в Москві також продовжує розвиватися за гіршим сценарієм. У найближчі дні ми досягнемо історичних піків захворюваності ковідом", – написав Собянін в своєму блозі в четвер.

Заходи обмеження в Москві

З 28 жовтня по 7 листопада в Москві

не працюватимуть всі підприємства і організації, крім тих, які забезпечують життєдіяльність столиці і держави в цілому;

не працюватимуть підприємства і організації сфер торгівлі, послуг, громадського харчування, спорту, культури, відпочинку, розваг та інше. Залишаться працювати лише аптеки і продуктові магазини.

ресторанам і кафе дозволено обслуговувати клієнтів на винос.

призупинено надання державних послуг в центрах "Мої документи" і в установах влади столиці.

в дитячих садах і школах оголошено канікули.

не працюватимуть заклади культури і спорту.

З 8 листопада для літніх москвичів у віці старше 60 років і хронічно хворих людей вводиться домашній режим. Щоб люди не їздили по місту, влада вирішила заблокувати їх соціальні картки, які дають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Розблокувати таку картку можна при наявності довідки про вакцинацію.

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На думку експертів, протягом найближчого місяця захворюваність буде зростати, імовірно, у другій половині листопада ситуація стабілізується, але з грудня – січні хвороба знову піде в зростання.

Вакцинація по-російськи

У світової спільноти залишаються питання до російської вакцини "Супутник V", яка ось уже рік не може пройти сертифікацію ВООЗ.