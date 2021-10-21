Тисяча смертей і черги в моргах – Москву терміново закривають на карантин

Мер столиці Росії вирішив з 28 жовтня по 7 листопада зробити в місті неробочими днями і ввести в Москві на цей період локдаун. Про обмеження, пов'язані з рекордними показниками захворюваності на коронавірус, повідомляється на сторінці московського градоначальника Сергія Собяніна.
Сумні рекорди
За минулу добу в Росії від коронавірусної інфекції померли 1036 людей, що є новим добовим максимумом з початку пандемії. Про це повідомляє федеральний оперативний штаб Росії. За весь час спостережень, за офіційними даними, в країні від COVID-19 померли 227 389 людей.
На ранок 21 жовтня в Росії виявлено 36 339 нових випадків зараження ковідом. Це теж максимальне значення за всю пандемію. Загальна кількість хворих в країні – 8 131 164 людини. При цьому повідомляється, що завдяки вакцинації в основному препаратом "Супутник V" , в країні вдалося досягти 45% колективного імунітету.
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Однак російські журналісти бачать іншу картину. У великих містах – в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Владивостоці – морги не справляються з потоком померлих, кількість яких у деяких випадках збільшилася в 30-40% на тиждень. Про це пише "Новая газета".
"Ситуація в Москві також продовжує розвиватися за гіршим сценарієм. У найближчі дні ми досягнемо історичних піків захворюваності ковідом", – написав Собянін в своєму блозі в четвер.
Заходи обмеження в Москві
З 28 жовтня по 7 листопада в Москві
- не працюватимуть всі підприємства і організації, крім тих, які забезпечують життєдіяльність столиці і держави в цілому;
- не працюватимуть підприємства і організації сфер торгівлі, послуг, громадського харчування, спорту, культури, відпочинку, розваг та інше. Залишаться працювати лише аптеки і продуктові магазини.
- ресторанам і кафе дозволено обслуговувати клієнтів на винос.
- призупинено надання державних послуг в центрах "Мої документи" і в установах влади столиці.
- в дитячих садах і школах оголошено канікули.
- не працюватимуть заклади культури і спорту.
З 8 листопада для літніх москвичів у віці старше 60 років і хронічно хворих людей вводиться домашній режим. Щоб люди не їздили по місту, влада вирішила заблокувати їх соціальні картки, які дають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Розблокувати таку картку можна при наявності довідки про вакцинацію.
На думку експертів, протягом найближчого місяця захворюваність буде зростати, імовірно, у другій половині листопада ситуація стабілізується, але з грудня – січні хвороба знову піде в зростання.
Вакцинація по-російськи
У світової спільноти залишаються питання до російської вакцини "Супутник V", яка ось уже рік не може пройти сертифікацію ВООЗ.
- З листопада в'їхати до США можуть лише щеплені вакцинами від коронавірусу, схваленими Всесвітньою організацією охорони здоров'я чи владою країни. Щеплення "Супутником V" визнаватися не буде.
- Нині членам російської делегації, які прибули до Страсбургу, щоб взяти участь в осінній сесії ПАРЄ, заборонили вільне переміщення містом. Все через те, що росіяни щеплені препаратом Супутник V, який не визнає ЄС.
- Раніше міжнародні вчені засумнівалися у результатах випробувань російської вакцини. За словами експертів, вони не можуть отримати повного звіту про тестування препарату, оскільки Росія відмовляється передавати дані до завершення випробувань.
- Тому зараз росіяни розпочали клінічні випробування нової вакцини "Бетувакс" згідно з усіма міжнародними нормами. Зокрема, на ці випробування знадобиться понад 1,5 року.
- А на довершення до всього з'явилася інформація, що Росія вкрала формулу вакцини AstraZeneca і використовувала її для розробки свого препарату "Супутник V". Про це днями повідомили джерела британської газети The Sun .